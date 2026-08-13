İçeri giren hayran kalıyor: Dünyanın en görkemli 15 kütüphanesi
Kimi yüzlerce yıllık tarihiyle, kimi sıra dışı mimarisiyle öne çıkıyor. İşte kitap okumayı bambaşka bir deneyime dönüştüren, dünyanın dört bir yanından 15 etkileyici kütüphane.
1. Trinity College Long Room — Dublin, İrlanda
Dublin'deki Trinity College'ın Long Room salonu, yaklaşık 65 metre uzunluğundaki görkemli yapısıyla dünyanın en tanınan kütüphane mekânlarından biri. Meşe raflar, mermer büstler ve tonozlu tavan, mekâna benzersiz bir tarih duygusu veriyor. Kütüphanenin koleksiyonunda 200 bin civarında en eski kitap bulunuyor.
2. Admont Manastır Kütüphanesi — Admont, Avusturya
Barok mimarinin en etkileyici örneklerinden biri olan Admont Kütüphanesi, beyaz ve altın tonları, freskleri ve devasa salonuyla adeta bir sarayı andırıyor. 18. yüzyılda tasarlanan salon, dünyanın en büyük manastır kütüphanesi olarak öne çıkıyor.
3. Strahov Manastır Kütüphanesi — Prag, Çekya
Prag'daki Strahov Manastırı'nın kütüphanesi, özellikle Teoloji Salonu ve Felsefe Salonu ile ünlü. Tavan freskleri, ahşap rafları, küreleri ve Barok detaylarıyla kitaplıktan çok tarihi bir sanat galerisi izlenimi ortaya koyuyor.
4. Kongre Kütüphanesi — Washington D.C., ABD
Thomas Jefferson Binası'nın iç mekânı; mermer sütunları, mozaikleri, heykelleri ve altın renkli süslemeleriyle ABD'nin en görkemli kütüphane yapılarından biri. Özellikle ana salonları, Avrupa'nın büyük sanat ve mimari geleneklerinden izler taşıyor.
5. Tianjin Binhai Kütüphanesi — Tianjin, Çin
Geleneksel kütüphanelerden tamamen farklı bir anlayış. MVRDV tarafından tasarlanan Tianjin Binhai, katlar boyunca kıvrılarak ilerleyen beyaz rafları ve merkezindeki dev küresel “Eye” tasarımıyla bilimkurgu filmlerini andırıyor. 2017'de açılan yapı, çağdaş kütüphane mimarisinin en ikonik örneklerinden.
6. Real Gabinete Português de Leitura — Rio de Janeiro, Brezilya
Neo-Manuelin mimarinin başyapıtlarından biri. Üç kat boyunca yükselen ahşap kitap rafları, dev avize ve renkli vitray kubbe, mekâna adeta gotik bir katedral atmosferi kazandırıyor. Koleksiyonda 350 binden fazla Portekizce eser bulunuyor.
7. Joanina Kütüphanesi — Coimbra, Portekiz
Coimbra Üniversitesi'nin tarihi kampüsündeki Joanina Kütüphanesi, 18. yüzyıl Barok mimarisinin en gösterişli örneklerinden. Altın işlemeli raflar, freskli tavanlar ve koyu renkli ahşap detaylar salonu adeta bir saraya dönüştürüyor.
8. Avusturya Ulusal Kütüphanesi — Viyana, Avusturya
Viyana'nın Hofburg kompleksindeki State Hall, imparatorluk döneminin ihtişamını yansıtıyor. Fresklerle kaplı kubbeler, ahşap kitap rafları ve heykeller, salonu Avrupa'nın en etkileyici tarihî kütüphane mekânlarından biri haline getiriyor.
9. George Peabody Kütüphanesi — Baltimore, ABD
“Kitapların katedrali” olarak anılan George Peabody Kütüphanesi, beş kat yükselen dökme demir balkonları ve cam tavanıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. 1878'de açılan yapı bugün Johns Hopkins Üniversitesi'nin kütüphaneleri arasında yer alıyor.
10. Stuttgart Şehir Kütüphanesi — Stuttgart, Almanya
Klasik kütüphanelerin aksine burada süsleme yerine minimalizm ön planda. Beyaz renkli iç mekân, geometrik düzen ve katlar arasında devam eden açık raf sistemleri, yapıya neredeyse fütüristik bir görünüm kazandırıyor.
11. Victoria Eyalet Kütüphanesi — Melbourne, Avustralya
Melbourne'deki State Library Victoria'nın La Trobe Reading Room salonu, merkezden dışarı doğru yayılan çalışma masaları ve yeşil lambalarıyla oldukça karakteristik. Büyük kubbesi ve dairesel planı, mekâna yukarıdan bakıldığında çarpıcı bir simetri kazandırıyor.
12. St. Gallen Manastır Kütüphanesi — St. Gallen, İsviçre
Barok sanat ile kitap kültürünün buluştuğu bu tarihî salon, freskli tavanı, kıvrımlı süslemeleri ve koyu renk ahşap raflarıyla adeta bir mücevher kutusunu andırıyor. St. Gallen'in manastır kütüphanesi Avrupa'nın önemli tarihî kütüphaneleri arasında.
13. Sainte-Geneviève Kütüphanesi — Paris, Fransa
Paris'in Latin Mahallesi'ndeki Sainte-Geneviève, 19. yüzyılın demir mimarisiyle klasik kütüphane anlayışını birleştiriyor. Uzun okuma salonunda kemerli metal taşıyıcılar, yüksek pencereler ve sıra sıra yeşil lambalı masalar dikkat çekiyor.
14. New York Public Library – Rose Main Reading Room — New York, ABD
New York Halk Kütüphanesi'nin Rose Main Reading Room salonu, uzun çalışma masaları, klasik avizeleri ve süslü tavanıyla şehrin en ikonik iç mekânlarından biri. Kütüphane, mimari ihtişamıyla New York'un kültürel sembollerinden biri haline gelmiş durumda.
15. Starfield Library — Seul, Güney Kore
Listenin en modern ve popüler duraklarından biri. COEX Mall içerisindeki Starfield Library, yaklaşık 13 metreye ulaşan dev kıvrımlı rafları ve açık atriumuyla klasik kütüphane algısını değiştiriyor. Kitapların yanı sıra mekân, mimarisiyle de başlı başına bir ziyaret noktası.
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