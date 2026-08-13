2. Admont Manastır Kütüphanesi — Admont, Avusturya





Barok mimarinin en etkileyici örneklerinden biri olan Admont Kütüphanesi, beyaz ve altın tonları, freskleri ve devasa salonuyla adeta bir sarayı andırıyor. 18. yüzyılda tasarlanan salon, dünyanın en büyük manastır kütüphanesi olarak öne çıkıyor.