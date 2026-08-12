Gelibolu cephesi 'Gallipoli' oyununda

Çanakkale’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayesinde, Black Mill Games isimli oyun şirketi tarafından yapımı tamamlanan “Gallipoli” isimli oyunun tanıtımı gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Seddülbahir Kalesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında, “Türk çocukları oyun oynarken artık Türk kahramanlarını tercih edebilecek. Dünyada diğer oyuncular da Çanakkale’yi daha yakından tanıma imkanına sahip olacaklar” dedi. Black Mill Games’in Üst Yöneticisi (CEO) Jos Hoebe de bu oyunun Gelibolu cephesinin daha iyi tanınması anlamında büyük bir görev üstlendiğini belirtti. Konuşmaların ardından Kaşdemir ve Hoebe tarafından oyuna ilişkin protokol imzalandı. Katılımcılar ve oyuncular da alana kurulan bilgisayarda oyunu ilk kez deneyimleme fırsatı buldu.

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