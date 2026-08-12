AKM’de açık hava sineması günleri başlıyor

Hat, hilye ve tesbih 'Sessiz Zarafet'te buluştu

Koleksiyoner Mehmet Çebi’nin seçkisiyle hazırlanan “Sessiz Zarafet” sergisi, 16 sanatçının 90 adet hat ve hilye eserleriyle 200 adet özel seçki tesbihi Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Hat ve tesbihin gündelik hayat ile manevi dünya arasındaki bağın iki güçlü ifadesi olduğunu söyleyen Çebi, “Her iki sanat da sabır, disiplin ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir hafızaya dayanır” dedi.