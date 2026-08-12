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Artık şiirlerde de varsın Eren

Artık şiirlerde de varsın Eren

04:00, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 07:03, 12/08/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Artık şiirlerde de varsın Eren
'İyi ki Varsın Eren' şiir kitabı

Şehit Eren Bülbül anısına "İyi ki Varsın Eren" adlı şiir kitabı yayımlandı. 37 şehirden şairlerin kaleme aldığı ve içinde 51 şiirin yer aldığı kitap, Bülbül’ün hatırasını ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Eren Bülbül’ün anısına şiir kitabı çıkarıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in girişimleriyle Bülbül’ün şehadetinin 9’uncu yılı kapsamında 37 şehirden şairlerin kaleme aldığı ve içinde 51 şiirin yer aldığı kitap, Bülbül’ün şehadet yıl dönümünde yayımlandı. “İyi ki Varsın Eren” isimli kitabın kapağında, “Çanakkale ruhuyla şehadete koşan 15’lik yiğit”, “Sonsuza dek yüreğimizde yaşayacak olan Eren Bülbül ve tüm kahraman şehitlerimize rahmet ve minnetle” ifadelerine yer verildi. Bülbül’ün hatırasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan kitapta, Başkan Genç’in kaleme aldığı “Duruş” adlı şiir de bulunuyor.

EDEBİYAT YOLUYLA AKTARACAĞIZ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kitapta Bülbül’ün vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlığının edebiyat yoluyla gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Bülbül’ün Trabzon ve Türkiye için unutulmaz bir kahraman olduğunu söyleyerek, hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Eren Bülbül gibi kahramanları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Genç, “Eren’in sevdası neyse bizim sevdamız da odur. Hatıralarını hep canlı tutacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Şehadetlerinin 9. yıl dönümünde Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

SENİN KAHRAMANLIĞIN İÇİMİZDE

Şiir kitabı, Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Almanya’dan memleketi Trabzon’a tatile gelen ve kitabı inceleyen Aydın Erkaya, ilk söyleyeceği kelimenin “İyi ki varsın Eren” olduğunu belirterek, vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlere rahmet diledi. Nagihan Keleş de Büyükşehir Belediyesi yetkililerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür ederek, “Çok güzel olmuş. ‘İyi ki varsın Eren’ diyorum ben de. O da şehitler mertebesine ulaştı. Trabzon da çok güzel bir şiir kitabı yayımlamış. Şiirler de çok güzel. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı. Nevşehir’den gelen Ersin Türk de Gedik ve Bülbül’ün isimlerini andıkça duygulandığını söyledi. Türk, “İyi ki vardın Eren. Senin kahramanlığın bizim içimizde. Unutmuyoruz, unutmayacağız” dedi.


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Başlıklar :Şehit Eren Bülbülİyi ki Varsın Erenşiirkitap
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