Kütüphanede Filistin sergisi
Fatih Belediyesi, Filistin’de yaşananlara dikkati çekmek ve özellikle gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Fatih Merkez Kütüphanesi’nin girişinde Filistin temalı eserlerden oluşan bir sergi hazırladı.
Kütüphaneye gelen ziyaretçileri karşılayan sergide, Filistin halkının yaşadığı acıları, direnişi ve dayanışmayı konu alan eserler yer alıyor. Sergi alanında ayrıca Filistin mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen Hanzala figürüne de yer verildi. Filistin bayrağı ve kefiye gibi simgelerin öne çıktığı eserleri inceleyen gençler, sergideki çalışmalar hakkında bilgi alırken, Hanzala figürü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Serginin, özellikle gençlerin Filistin’de yaşananlara yönelik duyarlılığını artırması ve dayanışma bilincini güçlendirmesi hedefleniyor.
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