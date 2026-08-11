Aspendos’ta güreşçi mezarı keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, MÖ 5. yüzyılın son çeyreği ile MÖ 4. yüzyıl arasına tarihlenen sandık tipi bir mezarın gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi. Ersoy, Aspendos Antik Kenti’nde ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolisi’nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 2 bin 400 yıllık sandık tipi mezardaki buluntuların, mezar sahibinin sporla ilişkili ve Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini belirtti.

SİKKELERİN ÜZERİNDE GÜREŞÇİ BETİMLEMELERİ VAR

Bakan Ersoy, keşfe dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Mezarda tespit edilen, üzerinde güreşçi betimlemelerinin bulunduğu Aspendos sikkeleri ile diğer buluntular, burada defnedilen kişinin sporla ilişkili hatta Aspendoslu bir güreşçi olabileceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Doğu Nekropolisi’nde ortaya çıkarılan mezar ve içerisindeki buluntular, Aspendos’un Klasik Dönem’deki yaşamına, ölü gömme geleneklerine ve toplumsal yapısına ilişkin önemli veriler sunuyor. Kazılardan elde edilen bulgular, antik kentin bugüne kadar arkeolojik verilerle sınırlı şekilde bilinen Klasik Dönem’ine ilişkin bilgi birikimini zenginleştirirken, Aspendos’un tarihine ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara da önemli katkı sağlıyor.

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