Bakü Sanat Festivali’ne hazırlanıyor
Azerbaycan’da düzenlenecek 2. Bakü Uluslararası Sanat Festivali (BIAF), 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde sanatseverleri ağırlayacak.
Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Haydar Aliyev Vakfı’nın desteğiyle başkent Bakü’de gerçekleştirilecek festival kapsamında dans, tiyatro ve müziğin farklı türlerinde 20’den fazla etkinlik düzenlenecek. Konser, bale ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra film gösterimleri, sanatçılarla söyleşiler ve ustalık sınıflarının yer alacağı festival, Azerbaycan, İngiltere, İsrail, Kanada, Monako, Rusya, ABD, Fransa ve çeşitli ülkelerden sanatçı ve yaratıcı toplulukları Bakü’de buluşturacak. Festivalin müzik programı ünlü Sovyet besteci Dmitri Şostakoviç’in 120. doğum yıl dönümüne adandı. Etkinlikte, Azerbaycan ile özel bağları bulunan Şostakoviç’in eserleri de seslendirilecek.
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