Kahve kokusu arasında sanat deneyimi

Bir dönem karton üretiminin yapıldığı Merter’deki eski fabrika, bugün farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Mekân şimdi “Intersection” adlı çağdaş sanat sergisiyle sanatseverleri ağırlıyor. Espressolab ile Hasan Sarıtaş Gallery işbirliğinde hazırlanan sergide, farklı disiplinlerden 18 sanatçının eseri yer alıyor.

Kahve üretiminin yanı başında sanatsal üretim

Ancak sergiyi alışılmış beyaz duvarlı galeri ortamından ayıran asıl unsur bulunduğu yer. Ziyaretçiler eserleri gezerken hemen yanı başlarında kahve üretimi devam ediyor. Kavrulan kahvenin kokusu mekâna yayılırken, heykel ve yerleştirmelerin de bulunduğu seçki üretim alanının içerisine dağılıyor. Fırat Altındal, Ceyda Aşık Rumeli, Zafer Dilekçi, Hakan Güven, Murat Huvaj, Tevfik Talha Okan, Ayşe Özen, Ahmet Savıcı ve Turgay Sarıkaya sergide yer alan isimler arasında. Böylece fabrika geçmişi, bugünkü kahve üretimi ve çağdaş sanat aynı yapı içerisinde birbirine karışıyor.

1 Eylül'e kadar görülebilir

Adını da bu karşılaşmadan alan “Intersection”, yani “kesişim”, farklı üretim biçimlerinin birbirleriyle kurduğu ilişkiye odaklanıyor. Serginin yaklaşımı yalnızca sanatçıların eserlerini yan yana getirmek değil; sanatla gündelik hayat arasındaki mesafeyi de azaltmak. Bir sergi salonuna gitmek yerine kahve içmek, çalışmak ya da başka bir etkinliğe katılmak için gelen ziyaretçi de eserlerle karşılaşıyor. Sergi 1 Eylül'e kadar görülebilecek.

Espressolab’ın kültür-sanatla ilişkisi yalnızca bu sergiyle sınırlı değil. Roastery daha önce konser, tiyatro, söyleşi ve yaratıcı atölyelere ev sahipliği yaptı; Deniz Sağdıç ile gerçekleştirilen ileri dönüşüm projesinde mağazalarda kullanılan malzemeler sanat eserlerine dönüştürüldü. Açılış döneminde Esra Gülmen ve Ali Elmacı’nın eserleri de mekânda sergilendi.

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