100 bin Bursalı sanatla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) organizasyonuyla bu yıl 64’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali sona erdi. Konserlerden tiyatro gösterilerine kadar çok sayıda seçkin etkinlikle sanatseverleri buluşturan festivalin son programı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Uludağ İçecek ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan ünlü sanatçı Özcan Deniz, yılların eskitemediği şarkılarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Festivalin son konserinde Bursalılara müzik ziyafeti sunan Deniz’e, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, teşekkür çiçeği takdim etti.

YARIM ASRI AŞAN FESTİVAL

Muhteşem bir konserle final yapan, 64. Uluslararası Bursa Festivali’ni değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa festivalinin yarım asrı aşan geçmişiyle uluslararası alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Başkan Vekili Biba, bu yıl birçok ilke imza atılan festivalde, 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın ardından gerçekleştirilen, 12 konser, 1 tiyatro oyunu ve 1 çocuk gösterisi olmak üzere toplam 14 etkinlikle, 100 bine yakın Bursalıyı sanatla buluşturduklarının altını çizdi.

HER YAŞA HER KESİME HİTAP ETTİ

Festival programının her yaştan ve her kesimden sanatsevere hitap edecek şekilde zengin bir yelpazede gerçekleştiğini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, “Bursa festivali, artık yalnızca bir etkinlik değil, Bursa’nın kültürel kimliğinin ve köklü sanat geleneğinin önemli bir parçasıdır” dedi. Bu yıl festivalin ilklere sahne olduğunu hatırlatan Biba, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki etkinliklerin yanı sıra festivalde Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini de içine alan sanat buluşmalarının da gerçekleştiğini söyledi. Sevgi evleri ve huzurevlerinde yaşayan vatandaşları da etkinliklerde misafir ettiklerini belirten Biba, “Engelli vatandaşlarımız için ücretsiz bilet uygulamasını hayata geçirdik. Böylece kültür ve sanatın toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olması yönündeki yaklaşımımızı güçlendirdik” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR SANATIN KÖKLÜ GELENEĞİ DEVAM EDECEK

Bursa’da 21 Temmuz’da başlayan festival yolculuğunun görkemli bir şekilde tamamlandığını ifade eden Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, “Haftalar boyunca müziğin ve sahne sanatlarının birbirinden değerli örneklerine ev sahipliği yapan festivalimiz, Bursamızın kültür ve sanat hayatına bir kez daha değer kattı. Bu yıl, birçok ilki yaşadığımız festivalimizi Bursalılarımızın yoğun teveccühü ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ortaya çıkan bu başarıda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bursamızın kültür ve sanat hayatının bu köklü geleneği güçlenerek devam edecek” diye konuştu.

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