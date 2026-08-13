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Suriye Savaşı: Belgeleyenlerin belgeseli

Suriye Savaşı: Belgeleyenlerin belgeseli

Sevda Dursun
04:00, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:16, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Suriye Savaşı: Belgeleyenlerin belgeseli
Belgeselde Suriye Devrimi'ni aktaran gazeteciler Ahmet Haj Bakri ve Neslihan Önder yaşadıklarını anlatıyor.

Türkiye-Suriye ortak yapımı Güvenli Bölge belgeseli, Suriye devrimi boyunca görev yapan gazetecilerin hikâyelerine odaklanıyor. Suriyeli yönetmen Ezel Manay, “Kamerayı bu kez olayların önüne değil, kameranın arkasındaki insanlara çevirmek istedik” diyor.

Suriyeli yönetmen Ezel Manay’ın “Güvenli Bölge” adlı uzun metraj belgeseli, savaşın kendisinden çok savaşı belgeleyen gazetecilerin yaşadıklarına odaklanıyor. Yaklaşık 90 dakikalık Türkiye-Suriye ortak yapımı belgesel, Suriye Devrimi boyunca görev yapan savaş muhabirleri ve gazetecilerin mesleki deneyimlerinin yanı sıra karşı karşıya kaldıkları psikolojik ve etik yükleri de ele alıyor.

Belgeselin merkezinde, çatışma bölgelerinde görev yapan Yeni Şafak gazetesinin savaş muhabiri Neslihan Önder ile genç yaşlardan itibaren Suriye’de çalışan Suriyeli araştırmacı gazeteci Ahmet Haj Bakri bulunuyor. Kişisel arşivler, saha görüntüleri ve derinlemesine söyleşiler üzerinden ilerleyen film, savaş muhabirliğinin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

Ezel Manay
Ezel Manay

FESTİVAL YOLCULUĞUNA HAZIRLANIYOR

Selçuk Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan ve aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam eden Manay, filmi aynı zamanda “Çatışmanın Gölgesinde: Savaş Muhabirliği, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Üzerine Bir Belgesel Çalışma” başlıklı yüksek lisans tezinin sinemasal karşılığı olarak hazırladı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren araştırma ve hazırlık sürecinin ardından filmin çekimleri Türkiye ve Suriye’de gerçekleştirildi. Post prodüksiyon süreci tamamlanan “Güvenli Bölge”, festival yolculuğuna hazırlanıyor.

GAZETECİLER OLAYLARIN TAM MERKEZİNDE

Araştırmaları sırasında savaş muhabirliği üzerine çok sayıda haber ve akademik çalışma okuduğunu ancak kameranın arkasındaki insanların yaşadığı etik ikilemleri, psikolojik yükü ve mesleki deneyimi sinema diliyle ele alan çalışmaların sınırlı olduğunu fark ettiğini belirten yönetmen Manay, belgeselin çıkış noktasını şu ifadelerle dile getirdi: “Gazeteciler olayların tam merkezinde yer alıyor. Onlar yalnızca haber üretmiyor; aynı zamanda geleceğe kalacak görsel hafızayı oluşturuyor. Buna rağmen çoğu zaman kendileri görünmez kalıyor. Biz de kamerayı bu kez olayların önüne değil, kameranın arkasındaki insanlara çevirmek istedik.”

Manay, gazetecilerin savaş sırasında yalnızca cephede mücadele etmediğine dikkat çekerek doğru bilgiye ulaşmanın, bilgiyi teyit etmenin, bağımsız kalmanın ve yoğun propaganda ile dezenformasyon ortamında meslek etiğini korumanın da önemli bir mücadele olduğunu vurguladı.

TARİHİN GERÇEK TANIKLARI KAMERANIN ARKASINDA

  • 8 Aralık’ta rejimin çökmesinin ardından ortaya çıkan görüntülerin gazeteciler açısından unutulmaz anlardan biri olduğunu ifade eden Ezel Manay, filmin temel yaklaşımını ise şu sözlerle anlattı: “Bugün Suriye Devrimi’ni, dünyanın farklı savaşlarını ve tarihin dönüm noktalarını biliyorsak, bunu büyük ölçüde o anları kaydeden gazetecilere borçluyuz. Fakat çoğu zaman yalnızca onların çektiği görüntüleri görüyoruz; o görüntüleri çeken insanları ise tanımıyoruz. Oysa bazen tarihin gerçek tanıkları, kadrajın içinde değil, kameranın arkasındadır.”

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Başlıklar :suriyebelgeselOrta Doğu
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