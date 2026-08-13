Rami Kütüphanesi dünyanın en yeşili
04:00, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Rami Kütüphanesi.
Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli Proje” kategorisinde dünya birincisi oldu.
Rami Kütüphanesi, 27 ülkeden 62 başvurunun değerlendirildiği yarışmada, tarihi bir kışlanın kentsel ortak alana dönüştürülmesini konu alan projesiyle ödüle layık görüldü. Çin’den Jinjiang Kütüphanesi ve İrlanda’dan Munster Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi ile birlikte finale kalan Rami Kütüphanesi, birincilik ödülünü kazandı.
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Başlıklar :Rami KütüphanesiAktüelHayat
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