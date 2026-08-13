Perseid meteor yağmuru Antalya semalarında görsel şölen oluşturdu

Mabel Matiz'den sapıklığı “normalleştirme” klibi: Bu kez düğünün ortasına yerleştirdi

Mabel Matiz, “Ha Leylim” klibinde geleneksel düğün ritüellerinin arasına iki erkek arasındaki duygusal yakınlığı yerleştirdi. “Nişanımız olsun da tüm kasaba bilsin” ve “helalim” ifadelerinin eşlik ettiği sahnelerde damat ile başka bir erkek arasında kurulan bakışma, klibin finalinde yerini yakın bir dansa bıraktı.