Perseid meteor yağmuru Antalya semalarında görsel şölen oluşturdu
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Selge Antik Kenti, gece saatlerinde Perseid meteor yağmurunun oluşturduğu etkileyici görüntülere sahne oldu.Antalya’nın Manavgat ilçesinde gökyüzü, Perseid meteor yağmuruyla aydınlandı.
Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Selge Antik Kenti’nde gece saatlerinde gözlemlenen meteor yağmuru, tarihi tiyatro ve çevresindeki ormanlık alanlarla birlikte görüntülendi.
TARİHİ TİYATRO ÜZERİNDE METEORLAR
Perseid meteor yağmuru sırasında gökyüzünde art arda beliren ışık izleri, Selge Antik Kenti’nin tarihi dokusuyla birlikte etkileyici manzaralar oluşturdu. Meteor yağmuru, çoklu pozlama ve hızlandırılmış çekim teknikleriyle kayda alındı. Ortaya çıkan görüntülerde, Selge Antik Kenti Tiyatrosu ve ormanlık alanların üzerinde meteorların oluşturduğu ışık izleri dikkat çekti.
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