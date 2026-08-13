Teşkilat’ta yeni kadın başrol için sürpriz isim: Tolga Sarıtaş’ın partneri belli oluyor
Teşkilat’ın 7. sezonunda Tolga Sarıtaş’ın partneri merak konusu olurken, yeni kadın başrol için sürpriz bir isim gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncuyla görüşme yapıldığı sızdırıldı. Tolga Sarıtaş'ın oynadığı Altay’ın hayatında beklenmedik değişim yaşanacak.
TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat'ta kadın başrol arayışı sürüyor. Kulislerden sızdırılan bilgilere göre, yeni kadın başrol için sürpriz bir isme teklif götürüldüğü öğrenildi.
Rabia Soytürk'ün sezon finalinde diziden ayrılması üzerine Tolga Sarıtaş'ın partnerinin kim olacağı merak ediliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat'ın yeni sezon kadın başrolü için Bensu Soral'a teklif götürüldüğü belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği ve henüz anlaşma sağlanmadığı öğrenildi.
Teşkilat'ın 7. sezonunda hikayede de önemli bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor.
Kulislerde konuşulanlara göre dizide zaman atlaması yaşanacak ve Tolga Sarıtaş'ın oynadığı Altay karakteri, yeni sezonda seyircinin karşısına evli ve çocuklu olarak çıkacak.
Altay'ın yeni hikayesinde Bensu Soral'ın nasıl bir karakterle yer alacağı ise görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde netlik kazanacak.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.