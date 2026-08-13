Teşkilat’ta yeni kadın başrol için sürpriz isim: Tolga Sarıtaş’ın partneri belli oluyor

Ne İzmir ne Ankara: TÜİK açıkladı Batman kütüphane kullanımında Türkiye ikincisi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 yılı kütüphane istatistiklerine göre Batman kütüphaneye giden kişi sayısında Türkiye genelinde İstanbul'dan sonra birçok büyükşehri geride bırakarak 2 milyon 375 bin 18 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, “Bundan sonra evlatlarımız dağlarda değil kütüphanelerde geleceklerini inşa edecekler” dedi.