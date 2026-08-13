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Çözüm Çin'den geldi: 335 bin liraya şarj derdi olmayan elektrikli otomobil

Çözüm Çin'den geldi: 335 bin liraya şarj derdi olmayan elektrikli otomobil

09:10, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:10, 13/08/2026, Perşembe
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Çözüm Çin'den geldi: 335 bin liraya şarj derdi olmayan elektrikli otomobil

Elektrikli otomobil almak isteyenlerin karşısına çıkan yüksek fiyat ve uzun şarj süresine karşı Çin'den dikkat çeken bir çözüm geliyor.

 Arcfox, uygun fiyatlı Beta T1'in bataryası dakikalar içinde değiştirilebilen yeni versiyonunu hazırlıyor. Bataryanın satın alınmak yerine kiralanabilmesiyle aracın fiyatının yaklaşık 335 bin TL seviyesine kadar düşebileceği belirtiliyor.

&nbsp;Arcfox, uygun fiyatlı Beta T1'in bataryası dakikalar içinde değiştirilebilen yeni versiyonunu hazırlıyor. Bataryanın satın alınmak yerine kiralanabilmesiyle aracın fiyatının yaklaşık 335 bin TL seviyesine kadar düşebileceği belirtiliyor.

ŞARJ ETMEK YERİNE BATARYA DEĞİŞECEK


Çinli otomobil üreticisi Arcfox, Beta T1 modelinde önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına (MIIT) yapılan başvuruyla ortaya çıkan yeni versiyonda CATL'nin Choco-SEB batarya değişim teknolojisi kullanılacak.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sistem sayesinde sürücüler, bataryanın şarj olmasını beklemek yerine istasyona giderek boş bataryayı dolu bir bataryayla değiştirebilecek. İşlemin dakikalar içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

ŞARJ ETMEK YERİNE BATARYA DEĞİŞECEKÇinli otomobil üreticisi Arcfox, Beta T1 modelinde önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına (MIIT) yapılan başvuruyla ortaya çıkan yeni versiyonda CATL'nin Choco-SEB batarya değişim teknolojisi kullanılacak.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sistem sayesinde sürücüler, bataryanın şarj olmasını beklemek yerine istasyona giderek boş bataryayı dolu bir bataryayla değiştirebilecek. İşlemin dakikalar içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

BATARYAYI SATIN ALMAK ZORUNLU OLMAYACAK


Yeni Beta T1'in dikkat çeken bir diğer özelliği ise bataryanın otomobilden ayrı sunulabilmesi olacak. Kullanıcılar aracı satın alırken batarya için yüksek bir bedeli peşin ödemek yerine bataryayı kiralayabilecek.


Böylece otomobilin ilk satın alma fiyatının önemli ölçüde aşağı çekilmesi mümkün olacak. Kullanıcı ise batarya için ayrıca düzenli kiralama ücreti ödeyecek.

BATARYAYI SATIN ALMAK ZORUNLU OLMAYACAKYeni Beta T1'in dikkat çeken bir diğer özelliği ise bataryanın otomobilden ayrı sunulabilmesi olacak. Kullanıcılar aracı satın alırken batarya için yüksek bir bedeli peşin ödemek yerine bataryayı kiralayabilecek.Böylece otomobilin ilk satın alma fiyatının önemli ölçüde aşağı çekilmesi mümkün olacak. Kullanıcı ise batarya için ayrıca düzenli kiralama ücreti ödeyecek.

FİYATI 335 BİN TL'YE KADAR DÜŞEBİLİR


Arcfox Beta T1'in mevcut versiyonu Çin'de geçici sübvansiyonla yaklaşık 9 bin 250 dolar, yani yaklaşık 430 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.


Batarya değişim teknolojisine sahip yeni versiyonun resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak markanın diğer modellerinde uyguladığı batarya kiralama sistemi, Beta T1'in ne kadar ucuzlayabileceğine ilişkin önemli bir ipucu veriyor.



FİYATI 335 BİN TL'YE KADAR DÜŞEBİLİRArcfox Beta T1'in mevcut versiyonu Çin'de geçici sübvansiyonla yaklaşık 9 bin 250 dolar, yani yaklaşık 430 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.Batarya değişim teknolojisine sahip yeni versiyonun resmi satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak markanın diğer modellerinde uyguladığı batarya kiralama sistemi, Beta T1'in ne kadar ucuzlayabileceğine ilişkin önemli bir ipucu veriyor.

AYNI SİSTEM BETA S3'TE FİYATI DÜŞÜRDÜ


Arcfox'un Beta S3 modeli bataryasıyla birlikte 11 bin 820 dolardan satılırken, batarya kiralama seçeneğinin tercih edilmesi durumunda otomobilin fiyatı 8 bin 860 dolara (423 bin TL) kadar geriliyor.


Benzer fiyatlandırmanın Beta T1'de de uygulanması halinde otomobilin başlangıç fiyatının yaklaşık 7 bin dolara, güncel hesaplamayla yaklaşık 335 bin TL seviyesine kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

AYNI SİSTEM BETA S3'TE FİYATI DÜŞÜRDÜArcfox'un Beta S3 modeli bataryasıyla birlikte 11 bin 820 dolardan satılırken, batarya kiralama seçeneğinin tercih edilmesi durumunda otomobilin fiyatı 8 bin 860 dolara (423 bin TL) kadar geriliyor.Benzer fiyatlandırmanın Beta T1'de de uygulanması halinde otomobilin başlangıç fiyatının yaklaşık 7 bin dolara, güncel hesaplamayla yaklaşık 335 bin TL seviyesine kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

350 VE 450 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ VAR


Beta T1'in mevcut versiyonunda 350 ve 450 kilometrelik iki farklı menzil seçeneği bulunuyor. Arcfox daha önce model ailesine 550 kilometre menzil sunan üçüncü bir seçeneğin de ekleneceğini açıklamıştı.


Batarya değişimli yeni versiyonun teknik özelliklerinin ise büyük ölçüde mevcut Beta T1 ile aynı olması bekleniyor.

350 VE 450 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ VARBeta T1'in mevcut versiyonunda 350 ve 450 kilometrelik iki farklı menzil seçeneği bulunuyor. Arcfox daha önce model ailesine 550 kilometre menzil sunan üçüncü bir seçeneğin de ekleneceğini açıklamıştı.Batarya değişimli yeni versiyonun teknik özelliklerinin ise büyük ölçüde mevcut Beta T1 ile aynı olması bekleniyor.

129 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR


Yeni Beta T1'de 95 kW gücünde elektrik motoru bulunuyor. Bu değer yaklaşık 129 beygir güce karşılık geliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 150 km/s olarak açıklanıyor.


Enerji depolama görevini CATL tarafından üretilen LFP batarya üstleniyor. Aracın boş ağırlığı yaklaşık 1.555 kilogram seviyesinde.

129 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYORYeni Beta T1'de 95 kW gücünde elektrik motoru bulunuyor. Bu değer yaklaşık 129 beygir güce karşılık geliyor. Otomobilin maksimum hızı ise 150 km/s olarak açıklanıyor.Enerji depolama görevini CATL tarafından üretilen LFP batarya üstleniyor. Aracın boş ağırlığı yaklaşık 1.555 kilogram seviyesinde.

BEŞ KİŞİLİK KABİN SUNUYOR


Arcfox Beta T1; 4.375 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.572 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 2.770 mm.


Beş kişilik kabine sahip model, kompakt boyutlarına rağmen günlük ve şehir içi kullanım için geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

BEŞ KİŞİLİK KABİN SUNUYORArcfox Beta T1; 4.375 mm uzunluğa, 1.860 mm genişliğe ve 1.572 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin aks mesafesi ise 2.770 mm.Beş kişilik kabine sahip model, kompakt boyutlarına rağmen günlük ve şehir içi kullanım için geniş bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.
Başlıklar :elektrikli otomobilçinşarj süresielektrikli araç
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