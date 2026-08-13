Çözüm Çin'den geldi: 335 bin liraya şarj derdi olmayan elektrikli otomobil

BATARYAYI SATIN ALMAK ZORUNLU OLMAYACAK





Yeni Beta T1'in dikkat çeken bir diğer özelliği ise bataryanın otomobilden ayrı sunulabilmesi olacak. Kullanıcılar aracı satın alırken batarya için yüksek bir bedeli peşin ödemek yerine bataryayı kiralayabilecek.





Böylece otomobilin ilk satın alma fiyatının önemli ölçüde aşağı çekilmesi mümkün olacak. Kullanıcı ise batarya için ayrıca düzenli kiralama ücreti ödeyecek.