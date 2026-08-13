Ailesinin hobisi mesleği oldu: 1949 modelden 1977’ye, düğünlerin de turistlerin de gözdesi haline geldi

"Hem eskiyi yâd etmek, hem düğünlerine daha fazla bir renk katmak istiyorlar"





Klasik arabalara olan ilgiden bahseden Saç, "Yani talep çok, gün geçtikçe daha fazlalaşıyor. Çünkü insanların eskiye dair bir özlemleri var. Klasik arabaya binip hem eskiyi yâd etmek istiyorlar, hem düğünlerine daha fazla bir renk katmak istiyorlar. Aynı zamanda bu arabalarla ilimize gelen turistleri Eskişehir’i gezdiriyorum. Yarım saatlik, 1 saatlik ve uzun turlar olarak Eskişehir turu yaptırıyoruz. Gün geçtikçe talep daha fazlalaşıyor" ifadelerini kullandı.