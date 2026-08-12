Elazığ bağlarında erkenci üzüm hasadı heyecanı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl bereketli sezon başladı

Dış ülkelere daha fazla ürettiğimiz ürünleri satmamız lazım. Ülkemizin yüzde 60’ı tarımla ilgileniyor fakat kayıt dışı da aşırı derecede üretim var. Devletimizin bunları da kontrol altına alarak yıllık üretimleri bunlara göre ayarlaması gerek çünkü üretim fazlamız var. 35 bin metrekare alanda üzüm üretimi yapıyorum. 90 ton civarında üzüm bekliyorum. İç piyasaya çalışıyoruz. Burada yetişen üzümleri Türkiye genelinde gönderiyoruz. Bunun dışında yurtdışı pazarımız da var. Bizim daha çok yurtdışına ürün göndermemiz gerekiyor. Bizim sadece Avrupa ülkelerine pazarımız olmaması gerekiyor aynı zamanda Arap ve Afrika ülkeleri de bizim pazarımız olmalı. Biraz daha kalite ve ambalajla bu işin düzeleceğini düşünüyorum" dedi.