Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Elazığ bağlarında erkenci üzüm hasadı heyecanı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl bereketli sezon başladı

Elazığ bağlarında erkenci üzüm hasadı heyecanı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl bereketli sezon başladı

21:01, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 21:04, 12/08/2026, Çarşamba
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Elazığ bağlarında erkenci üzüm hasadı heyecanı: Geçen yıl don vurmuştu, bu yıl bereketli sezon başladı

Türkiye’nin üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arısında yer alan ve coğrafi işaretli türleri bulunan Elazığ’da, İlkeren ve Prima cinsi erkenci üzüm hasadına başlandı. Yaklaşık 110 bin dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekoltenin elde edildiği kentte, özellikle Hoşköy köyündeki üreticiler sıcak havaya rağmen bağlarda yoğun mesai harcıyor.

Türkiye’de üzüm konusunda sayılı illeri arasında yer alan Elazığ’da yaklaşık 110 bin dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve sofralık üzümün yoğun olarak yetiştirildiği Elazığ’ın Hoşköy köyünde ağustos ayı itibariyle tatlı bir telaş başladı.

Türkiye’de üzüm konusunda sayılı illeri arasında yer alan Elazığ’da yaklaşık 110 bin dönümlük alanda yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken ve sofralık üzümün yoğun olarak yetiştirildiği Elazığ’ın Hoşköy köyünde ağustos ayı itibariyle tatlı bir telaş başladı.

 Trakya bölgesinden getirilen İlkeren ve Prima cinsi bağlarda erkenci üzüm hasadını yapan bağ sahipleri, sıcak hava da yoğun mesai harcıyor. Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı verim alamadıklarını aktaran üzüm üreticileri, bu sene ise verimin çok iyi olduğunu ifade etti. Üreticiler, yetiştirdikleri üzüm için yurtdışı pazarı oluşturulmasını talep etti.

&nbsp;Trakya bölgesinden getirilen İlkeren ve Prima cinsi bağlarda erkenci üzüm hasadını yapan bağ sahipleri, sıcak hava da yoğun mesai harcıyor. Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı verim alamadıklarını aktaran üzüm üreticileri, bu sene ise verimin çok iyi olduğunu ifade etti. Üreticiler, yetiştirdikleri üzüm için yurtdışı pazarı oluşturulmasını talep etti.

"Mazot ve gübre desteğinden ziyade, ürünlerimizin pazarlanmasını istiyoruz"


2026 yılının ilk hasadına başladıklarını aktaran üzüm yetiştiricisi Aytaç Göktan, "Bu vesileyle Türkiye’nin dört bir tarafında tarım üreticilerini hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Hoş köyünde ilk olarak ‘Prima’ cinsi erkenci siyah üzümle hasada başladık. Hoş köyüne mahsus bir üzüm değil. Bölgede yetişen halkımızı üzüme alıştırma ürünüdür. Hoş ve bölgenin üzümü bir buçuk ay sonra başlayacak. İlk hasadımıza başladık yalnız çiftçimiz mutlu değil. Geçen yılki fiyatların yarısından düşük şuanda. Türkiye’nin dört bir tarafıyla irtibat halindeyiz. Üzüm fiyatlarından haberimiz var, bundan dolayı da çiftçimiz üzgün. Çiftçiye destek dediğimiz zaman yanlış anlaşılıyor. Biz çiftçi olarak mazot ve gübre desteğinden ziyade, ürünlerimizin pazarlanmasını istiyoruz...

"Mazot ve gübre desteğinden ziyade, ürünlerimizin pazarlanmasını istiyoruz"2026 yılının ilk hasadına başladıklarını aktaran üzüm yetiştiricisi Aytaç Göktan, "Bu vesileyle Türkiye’nin dört bir tarafında tarım üreticilerini hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Hoş köyünde ilk olarak ‘Prima’ cinsi erkenci siyah üzümle hasada başladık. Hoş köyüne mahsus bir üzüm değil. Bölgede yetişen halkımızı üzüme alıştırma ürünüdür. Hoş ve bölgenin üzümü bir buçuk ay sonra başlayacak. İlk hasadımıza başladık yalnız çiftçimiz mutlu değil. Geçen yılki fiyatların yarısından düşük şuanda. Türkiye’nin dört bir tarafıyla irtibat halindeyiz. Üzüm fiyatlarından haberimiz var, bundan dolayı da çiftçimiz üzgün. Çiftçiye destek dediğimiz zaman yanlış anlaşılıyor. Biz çiftçi olarak mazot ve gübre desteğinden ziyade, ürünlerimizin pazarlanmasını istiyoruz...

 Dış ülkelere daha fazla ürettiğimiz ürünleri satmamız lazım. Ülkemizin yüzde 60’ı tarımla ilgileniyor fakat kayıt dışı da aşırı derecede üretim var. Devletimizin bunları da kontrol altına alarak yıllık üretimleri bunlara göre ayarlaması gerek çünkü üretim fazlamız var. 35 bin metrekare alanda üzüm üretimi yapıyorum. 90 ton civarında üzüm bekliyorum. İç piyasaya çalışıyoruz. Burada yetişen üzümleri Türkiye genelinde gönderiyoruz. Bunun dışında yurtdışı pazarımız da var. Bizim daha çok yurtdışına ürün göndermemiz gerekiyor. Bizim sadece Avrupa ülkelerine pazarımız olmaması gerekiyor aynı zamanda Arap ve Afrika ülkeleri de bizim pazarımız olmalı. Biraz daha kalite ve ambalajla bu işin düzeleceğini düşünüyorum" dedi.

&nbsp;Dış ülkelere daha fazla ürettiğimiz ürünleri satmamız lazım. Ülkemizin yüzde 60’ı tarımla ilgileniyor fakat kayıt dışı da aşırı derecede üretim var. Devletimizin bunları da kontrol altına alarak yıllık üretimleri bunlara göre ayarlaması gerek çünkü üretim fazlamız var. 35 bin metrekare alanda üzüm üretimi yapıyorum. 90 ton civarında üzüm bekliyorum. İç piyasaya çalışıyoruz. Burada yetişen üzümleri Türkiye genelinde gönderiyoruz. Bunun dışında yurtdışı pazarımız da var. Bizim daha çok yurtdışına ürün göndermemiz gerekiyor. Bizim sadece Avrupa ülkelerine pazarımız olmaması gerekiyor aynı zamanda Arap ve Afrika ülkeleri de bizim pazarımız olmalı. Biraz daha kalite ve ambalajla bu işin düzeleceğini düşünüyorum" dedi.

"Geçen sene verim düşüktü, bu sene ise verim çok fazla"


Şuan da erkenci üzüm hasadı yaptıklarını aktaran Göktan, "Erkenci üzüm de çok aşırı bir tonaja sahip değil. Sadece Elazığ ve çevre şehirlere hitap edecek şekilde üretiliyor. Bizim esas üzümümüz ekim ayının 15’inden sonra kasım ve aralık gibi devam edecek. O üzümler hem yurtdışı pazarına hem de yurtiçi pazarına hitap ediyor. Bizim Elazığ beyazı Ağın üzümümüz gerçekten çok kaliteli ve dayanıklı...

"Geçen sene verim düşüktü, bu sene ise verim çok fazla"Şuan da erkenci üzüm hasadı yaptıklarını aktaran Göktan, "Erkenci üzüm de çok aşırı bir tonaja sahip değil. Sadece Elazığ ve çevre şehirlere hitap edecek şekilde üretiliyor. Bizim esas üzümümüz ekim ayının 15’inden sonra kasım ve aralık gibi devam edecek. O üzümler hem yurtdışı pazarına hem de yurtiçi pazarına hitap ediyor. Bizim Elazığ beyazı Ağın üzümümüz gerçekten çok kaliteli ve dayanıklı...

İnşallah bu pazar açılır hem ülkemiz hem de çiftçimiz daha iyi bir seviyeye gelir. Geçen sene verim düşüktü. Çünkü Türkiye genelinde 30’un üzerinde ilimizde don olayı yaşanmıştı. Bu sene ise verim çok fazla. Pazar iyi olursa çiftçimizin yüzü güler. İnsan para kazandıkça şevki artıyor. Çiftçinin de biraz para kazanması lazım ki daha zevkle bu işleri yapabilsin" ifadelerini kullandı.

İnşallah bu pazar açılır hem ülkemiz hem de çiftçimiz daha iyi bir seviyeye gelir. Geçen sene verim düşüktü. Çünkü Türkiye genelinde 30’un üzerinde ilimizde don olayı yaşanmıştı. Bu sene ise verim çok fazla. Pazar iyi olursa çiftçimizin yüzü güler. İnsan para kazandıkça şevki artıyor. Çiftçinin de biraz para kazanması lazım ki daha zevkle bu işleri yapabilsin" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :ElazığÜzümHasat
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026