Erzurum’da şaşırtan görüntü: Su değil sanki alev püskürtüyor

Kaynayan suyun çıktığı yerin açılmasının üzerinden 50 seneden fazla olduğunu dile getiren Kahramanlar Mahallesi sakinlerinden 76 yaşındaki Ağa Alp Oğuz, kuyunun geçmişte sondaj çalışmaları sırasında açıldığını belirterek, "Buraya sondaj vurdular ama içme suyu mu çıkarttılar, arazi sulama için mi, bilemiyorum bunu. Öyle çıktığı için kapattılar. Bundan bu yana böyle bu halde kaynıyor. Kapattılar yani, bunun içi dolu. Tahminimce bir 70-80 metreden daha aşağı indi. Böyle kapattılar, işte bu halde böyle oynuyor. Yani yıkandığın zaman elin, ayağın yumuşuyor. Yumuşak, aynı çiriş gibi. Bu köpükler yanıyor, mavi alev çıkıyor. İçme suyu olmaz dediler. Bu hala böyle, kapatıp gittiler. Doldurduktan sonra da kaynıyor. 50 yıldan fazladır kaynıyor olabilir. Diyorum ben 1950 doğumluyum, 50 seneden fazla oldu ki yani. Ben 76 yaşındayım, 10 yaşında vardım ben bu çıktığında. Harman vaktiydi çıkarttılar bunu, biçim zamanıydı. Buradan öyle bir su çıktı ki köyün içine kadar akar giderdi. Şimdi bunun derinliği tahminimce 80 metreden fazla vardı da fakat dolu şimdi. Yarım metre kadar ancak var. Kuyuyu kapatmak için içini doldurdular" ifadelerini kullandı.















