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Ne İzmir ne Ankara: TÜİK açıkladı Batman kütüphane kullanımında Türkiye ikincisi oldu

Ne İzmir ne Ankara: TÜİK açıkladı Batman kütüphane kullanımında Türkiye ikincisi oldu

11:05, 13/08/2026, Perşembe
DHA
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Ne İzmir ne Ankara: TÜİK açıkladı Batman kütüphane kullanımında Türkiye ikincisi oldu
650 bin civarında olan Batman, kütüphaneye giden kişi sayısında Türkiye genelinde İstanbul’un ardından 2'nci sıraya yerleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 yılı kütüphane istatistiklerine göre Batman kütüphaneye giden kişi sayısında Türkiye genelinde İstanbul'dan sonra birçok büyükşehri geride bırakarak 2 milyon 375 bin 18 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, “Bundan sonra evlatlarımız dağlarda değil kütüphanelerde geleceklerini inşa edecekler” dedi.

TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı kütüphane istatistiklerine göre nüfusu 650 bin civarında olan Batman, kütüphaneye giden kişi sayısında Türkiye genelinde İstanbul’un ardından 2'nci sıraya yerleşti. Nüfus ölçekleri dikkate alınıp kütüphane kullanımı nüfusa oranlandığında ise Batman, tüm Türkiye’yi geride bırakarak açık ara birinci oldu. TÜİK verilerine göre kütüphaneye giden kişi sayısında ilk 5 şehir 6 milyon 577 bin 638 kişiyle İstanbul, 2 milyon 375 bin 18 kişiyle Batman, 2 milyon 192 bin 825 kişiyle Kayseri, 1 milyon 471 bin 418 kişiyle Samsun ve 1 milyon 308 bin 178 kişiyle Van olarak sıralandı.

‘BİZİM EVLATLARIMIZ ARTIK DAĞLARDA DEĞİL, KÜTÜPHANELERDE GELECEKLERİNİ İNŞA EDECEKLER’

Kentte yapılan kütüphane yatırımlarının TÜİK verilerine olan yansımasını anlatan Batman Valisi Ekrem Canalp, "TÜİK'in kütüphaneye giden kişi sayıları açıklanmıştır. Buna göre; İstanbul'dan sonra Türkiye'de en fazla ziyaretçi kabul eden il Batman. Bu ne ile olmuştur. Dünyada Seattle modeli olarak Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı bir model vardır. O modelin söylemiş olduğu şey şu: Merkezde büyük bir kütüphane olacak ama merkezin dışındaki diğer insanların da kütüphaneye erişimi olacak. Biz bu amacı gerçekleştirebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttük ve Batman şehir merkezinde Batman Belediyesi ile ilçelerimizde de İl Özel İdaresi ile ortak bir çalışma yaptık ve maliyetleri yüzde 50, yüzde 50 paylaştık. Bununla birlikte 8 yeni kütüphane yaptık. 4'ü faaliyete geçti. Diğer 4 tanesi de yakın zamanda faaliyete geçecek. Diğer 4 kütüphanemiz de devreye geçtiği zaman Batman'ın açık ara şampiyon olduğunu beraberce göreceğiz. 8 kütüphaneden bir tanesi çocuk ve bebek kütüphanesi. Yani biz bebeklerin de kütüphane ihtiyacını karşılayacak şekilde kütüphane inşa ediyoruz. Kütüphaneleri yaptığımız zaman da aynı zamanda birer gençlik merkezi gibi, çocuklarımızın da her türlü ihtiyaçlarını giderebilecek bir merkez gibi dizayn ederek, onları da kütüphaneye çekmenin yol ve yöntemlerini sürekli buluyoruz. Bu bölge zamanında terörden çok çekti. Biz çocuklarımızı, evlatlarımızı, gençlerimizi hep dağlarda yitirmekten çok acı çektik ama artık zaman okuma zamanı. Artık zaman kendimizi geliştirme zamanı. Kendimizi yeniden inşa etmek zamanı. Artık bundan sonra bizim evlatlarımız dağlarda değil, kütüphanelerde kendi geleceklerini inşa edecekler" dedi.

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‘BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ OLDU’

Kütüphaneye KPSS çalışmak için gelen İngilizce Öğretmeni Sibel Solak, “Yaklaşık 1 senedir Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesi’ne geliyorum. KPSS çalışıyorum. Eskiden bu kadar geniş çalışabileceğimiz bir ortamımız yoktu Batman'da ama bu kütüphanenin olmasıyla daha rahat çalışabiliyoruz. Bizim için büyük bir avantaj oldu. Daha rahat, daha uzun süreli, daha çok çeşitli kitaplardan faydalanabileceğimiz bir alan oluşturdu bize. Burada hem konforlu bir şekilde ders çalışabiliyoruz hem de istediğimiz kaynaklara kolayca ulaşabiliyoruz. Bize bu olanakları sağlayan yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

‘KONFORLU BİR ORTAMDA DERS ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ’

Akoba köyünden kütüphaneye KPSS çalışmak için gelen Özlem Tanır ise, “YKS döneminde başladım kütüphaneye gelmeye. Şu an KPSS sürecimde de burada çalışıyorum. Köyde internet daha yavaş çekiyor ama burada gayet kesintisiz bir şekilde videolarımı izleyebiliyorum. Derslerime kesintisiz ara vermeden çalışıyorum. Sessiz, sakin bir ortamdayım. TÜİK verilerine göre de Batman ilimizin kütüphane kullanımı açısından ikinci olduğunu öğrendim. Bu beni gururlandırdı. Konforlu bir ortamda ders çalıştığımız için çok şanslıyız" şeklinde konuştu.

‘BİZE SESSİZ VE GÜVENLİ BİR ORTAM SUNUYOR’

Kütüphaneye yine KPSS çalışmak için gelen Abdullah Bağlı ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır kütüphane hizmetlerini çok sık şekilde kullanıyorum. En başta YKS'ye çalıştığım zaman bu başladı. Şu anda da KPSS'ye hazırlanıyorum. Kütüphanenin bize sunduğu çok avantaj var. En önemlisi, Batman zaten çok sıcak bir şehir. Kütüphane bize çok serin bir ortam sunuyor. Çok büyük bir kütüphane olduğu için öğrenciler çok tercih etmek durumunda kalıyor. Sessiz ve güvenli bir ortam sağlıyor bize."


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Başlıklar :batmantüi̇ktürkiye i̇statistik kurumukütüphane kullanımı
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