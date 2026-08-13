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Yarının Köyleri’nde çocuklar klasik müzikle buluştu

Yarının Köyleri’nde çocuklar klasik müzikle buluştu

13:23, 13/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yarının Köyleri’nde çocuklar klasik müzikle buluştu
Proje kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan “Müzikli Hikaye Atölyesi”nin yeni durağı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın yerel paydaşlığında faaliyet gösteren Taraklı Dijital Merkezi oldu.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP Türkiye) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi kapsamında düzenlenen “Müzikli Hikaye Atölyesi”, 4 Ağustos’ta Sakarya Taraklı Dijital Merkezi’nde dördüncü kez çocuklarla buluştu. Klasik müzik sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar klasik müziği oyun, masal ve etkileşim yoluyla keşfederken, müzik aletlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Trendyol ve UNDP Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri Projesi, dijital merkezlerde düzenlenen eğitim ve atölyelerle kırsal bölgelerde yaşayan her yaştan katılımcıları farklı bilgi ve deneyimlerle tanıştırmaya devam ediyor.

Çocuklarla müzikli yolculuk

Atölyede çocuklar, çizgi film gösterimi ve müzisyenlerin eşliğinde canlı müzik performansının bir araya geldiği etkileşimli bir yolculuğa çıktı. Hikayenin kahramanı Mila’nın Müzik Ormanı’nda kaybolan sesleri bulmak üzere çıktığı büyülü yolculukta karşılaştığı her enstrümanın kendine özgü sesi ve özellikleri, kısa melodiler eşliğinde çocuklara anlatıldı.

Hikayenin sonunda farklı enstrümanlardan yükselen seslerin bir araya gelmesiyle müziğin uyumu ve dayanışmanın gücü çocuklar için eğlenceli bir deneyime dönüştü. Böylece çocuklar müzik aletlerini yakından inceleyerek sanatçılarla etkileşim kurma ve klasik müziğin farklı seslerini birebir tanıma fırsatı buldu.

Ardından keman, viyola, çello, kontrbas, piyano, trompet, trombon, korno, flüt ve obuadan oluşan orkestra, çocuklara benzersiz bir müzik keyfi yaşattı.

Müzikli Hikaye Atölyesi daha önce ocak ayında Sarıçam Belediyesi’nin yerel paydaşlığındaki Adana Kürkçüler Dijital Merkezi’nde, mayıs ayında Bozkurt Kaymakamlığı’nın yerel paydaşlığındaki Denizli İnceler Dijital Merkezi’nde, haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel paydaşlığında İzmir Ulamış Dijital Merkezi’nde çocuklarla buluşmuştu.

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