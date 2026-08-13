TV+’ın ağustos ayı içerikleri açıklandı

Türkiye'nin süper içerik platformu TV+, bu ay Return to Silent Hill, Lioness dizisinin yeni sezonu ve DC evreninden Lanterns adlı yapımı izleyicilerle buluşturuyor. Haluk Bilginer'in Emmy Ödülü’ne uzandığı Şahsiyet ile sevilen komedi dizisi Ayak İşleri de ağustosta platformdaki yerini alıyor. Gladiator II, Dracula: A Love Tale ve The Jester 2 de bu ay TV+ kütüphanesine eklenen diğer güçlü yapımlar arasında.

TV+ ağustos ayı takvimi:

• 1 Ağustos: Return to Silent Hill

• 1 Ağustos: Gladiator II

• 3 Ağustos: Lioness - Yeni Sezon (Amerika ile Aynı Anda)

• 17 Ağustos: Lanterns

• 27 Ağustos: Dracula: A Love Tale

• 31 Ağustos: The Jester 2

• 21 Ağustos: Şahsiyet

• 21 Ağustos: Ayak İşleri

Silent Hill kâbusu geri dönüyor: Return to Silent Hill

Video oyun tarihinin en ikonik korku serilerinden biri yeniden beyaz perdeye taşınıyor. Christophe Gans'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Return to Silent Hill, yıllar önce kaybettiği aşkını bulmak için Silent Hill kasabasına dönen James Sunderland'ın gerçekle kâbus arasındaki sınırın giderek silikleştiği yolculuğunu konu alıyor. Başrollerde ise Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson yer alıyor. Psikolojik gerilimi ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken film, 1 Ağustos'tan itibaren ilk kez ve sadece TV+'ta.

Amerika ile aynı anda TV+’ta: Lioness yeni sezonuyla geri dönüyor

Taylor Sheridan imzalı aksiyon ve casusluk dizisi Lioness, üçüncü sezonuyla geri dönüyor. CIA'in en gizli operasyonlarını konu alan yapım, Zoe Saldaña, Nicole Kidman ve Morgan Freeman'ın yer aldığı güçlü kadrosuyla, aksiyon temposunu yeni sezonda da koruyor. Lioness’in üçüncü sezonu, 3 Ağustos'tan itibaren Amerika ile aynı anda, ilk kez ve sadece TV+'ta izlenebilecek.

DC evreninin merakla beklenen yeni dizisi: Lanterns

DC Studios'un yeni yapımlarından Lanterns, Green Lantern evrenini sürükleyici bir polisiye hikâyeyle buluşturuyor. Gizem ve dramı bir araya getiren yapım, DC evreninin en çok beklenen dizileri arasında gösteriliyor. Lanterns, 8 Ağustos'tan itibaren TV+'ta izleyicilerle buluşacak.

‘Şahsiyet’ ve ‘Ayak İşleri’ TV+ kütüphanesine ekleniyor

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran 'Şahsiyet', ağustos ayında TV+ kütüphanesindeki yerini alıyor. Türkiye’nin öne çıkan polisiyelerinden 'Şahsiyet'in yanı sıra, sevilen oyuncular Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın başrollerini paylaştığı komedi dizisi 'Ayak İşleri' de bu ay platformda yayınlanacak bir başka önemli yapım.

Bu iki yeni içerik ile TV+, yerli yapım seçkisini güçlü yapımlarla daha da zenginleştiriyor.

TV+ kütüphanesi ses getiren filmlerle güçlenmeye devam ediyor

TV+, ağustos ayında sinema tutkunlarını yeni yapımlarla buluşturuyor. Oscar ödüllü Gladiator efsanesinin devam filmi Gladiator II 1 Ağustos'ta, gotik atmosferiyle dikkat çeken Luc Besson imzalı Dracula: A Love Tale 27 Ağustos'ta, korku türünün yeni yapımlarından The Jester 2 ise 31 Ağustos'ta TV+ izleyicileriyle buluşacak.

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