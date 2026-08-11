Güvenli yollar için 5G hamlesi

Turkcell'in TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlediği "5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması"nın final etabı tamamlandı. Şirketin, T3 Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği yarışmaya Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere, 11 ülke ve 150'yi aşkın üniversiteden 745 takım başvurdu. Lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri kapsayan yarışmada ön elemeleri başarıyla geçen 163 takım arasından en yüksek puan alan 20 takım finale kaldı. Finalistler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gerçekleştirilen sürüş testlerinde çözümlerini sahaya taşıdı.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNE YATIRIM

Ekipler, 5G ve yapay zekâdan yararlanarak, trafiği tehlikeye atabilecek nesneleri ve sürücü hatalarını tespit etmek için yarıştı. Katılımcılar, 5G ve yapay zekâyı yol güvenliğini artıracak çözümlerde buluşturdu. Geliştirilen sistemler, verileri gerçek zamanlı analiz ederken şebeke kaynaklarını ihtiyaca göre yönetti. GSMA Open Gateway standartları kapsamındaki "Numara Doğrulama" hizmeti, kullanıcıların kimliğini şifre veya SMS koduna gerek kalmadan teyit ederek kolay bir giriş deneyimi sundu. Talep Üzerine Kalite teknolojisi ise kritik anlarda düşük gecikmeli, yüksek kaliteli bağlantı sağladı. Böylece ekipler, 5G'nin esnek ve programlanabilir yapısından etkin biçimde yararlandı.

SONUÇLAR TEKNOFEST'TE AÇIKLANACAK

Final etabında "En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü", "En İyi Sunum Ödülü" ve "Turkcell Özel Ödülü" olmak üzere üç kategoride prestij ödülleri sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi'nden Polaris takımı En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü'nün, aynı üniversiteden Eureka takımı ise En İyi Sunum Ödülü'nün sahibi oldu. Yarışma genelinde ilk üçe giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da açıklanacak.Açıklamada final etabında gerçekleştirdiği konuşmaya yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, teknolojinin gerçek ihtiyaçlara cevap verdiğinde değer kazandığını belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesine katkı

Ali Taha Koç, "Yarışma gençlerimizin teknoloji üretme potansiyelini ortaya koyan çok kıymetli bir organizasyon. 1 Nisan'da Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturduk. Artık 5G veriyi hızla taşıyor. Yapay zekâ bu veriyi anlamlandırıyor. İnsan aklı ise teknolojiye yön verdiğini kaydeden Ali Taha Koç şunları söyledi: "Finalist gençlerimiz bu olanakları daha güvenli yollar için bir araya getirdi" diye konuştu. Ortaya çıkan her projenin, aynı zamanda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne somut bir katkı sunuyor. Akıllı yol güvenliği sistemlerini yerli teknolojilerle geliştirmek, Türkiye'nin dijital geleceği açısından da stratejik öneme sahip. Teknolojiyi üreten bir Türkiye hedefi doğrultusunda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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