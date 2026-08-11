Hazine’nin aydınlatma yükü azalıyor
Genel aydınlatma giderlerinde belediyelerin payı artırıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla kesinti oranları büyükşehirlerde %60’a, diğer belediyelerde %30’a çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle Hazine’nin üzerindeki yükün 12 milyar lira azalması bekleniyor.
Genel aydınlatma giderlerinin finansmanında merkezi bütçenin yükünü azaltacak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanına verilen yetki kapsamında belediyelerin genel aydınlatma giderlerine yaptığı katkı artırıldı. Böylece sokak, cadde ve benzeri alanların aydınlatılmasında belediyelerin üstlendiği maliyetin payı yükselirken, merkezi bütçeden karşılanan tutarın azalması öngörülüyor. Düzenlemeyle büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde genel aydınlatma giderleri için uygulanan yüzde 20'lik kesinti oranı yüzde 60'a, büyükşehir sınırları dışındaki belediyelerde ise yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarıldı. Böylece belediyelerin genel aydınlatma giderlerine katkısı mevcut seviyenin üç katına yükselmiş oldu.
BELEDİYELERE EK MALİYET
Yeni uygulama, belediyelere ek maliyet getirirken aynı zamanda Hazine'nin genel aydınlatma giderlerindeki finansman yükünü azaltacak. İlk hesaplamalara göre merkezi bütçenin bu alandaki yükünün yaklaşık 12 milyar lira azalması bekleniyor. Enerji maliyetlerindeki değişime bağlı olarak Hazine'ye sağlanacak katkının daha da yükselmesi mümkün olacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere geriye dönük uygulanacak. Böylece 2026 yılı başından bu yana oluşan genel aydınlatma giderlerinin finansmanında artırılan belediye payları dikkate alınacak. Belediyelerin genel aydınlatma giderlerindeki payını artırmaya yönelik düzenleme daha önce Temmuz 2024 ve Ekim 2025'te gündeme gelmiş ancak geri çekilmişti.
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