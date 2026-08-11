Geçler teknoloji zirvesi yolcusu

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, Genç MÜSİAD'ın ana destekçisi olduğu Turkish-American Technology Summit'in (TATS), 5 Eylül 2026'da New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

TÜRK GİRİŞİMLERİ GÖRÜNÜR OLACAK

Usta, Turkish-American Technology Summit'in, teknoloji şirketlerini, girişimcileri, yatırımcıları, akademisyenleri ve kamu temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacağını söyledi. Zirvenin Türkiye ile ABD arasında uzun vadeli teknoloji ve inovasyon iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Usta, "Genç MÜSİAD olarak bu organizasyonu, Türk girişimlerinin küresel görünürlüğünü artıracak ve yeni yatırım fırsatlarının önünü açacak önemli bir adım olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TİCARET ELÇİLERİ KÖPRÜ OLACAK

Mağsum Usta, uluslararası vizyonlarının en somut projelerinden birinin ise Genç Ticaret Elçileri Programı olduğunu ifade ederek, yaklaşık 10 yıldır sürdürülen program kapsamında Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin dış ticaret alanında uygulamalı eğitim aldığını, Türk firmalarıyla buluştuğunu ve mezun olduklarında ülkeleriyle Türkiye arasında doğal bir ticaret köprüsü oluşturacaklarını anlattı.

2 BİN 500 MEZUNDAN 250 MİLYON $ KATKI

Genç MÜSİAD Başkanı Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Genç Ticaret Elçileri Programı bugüne kadar 20 şehirde uygulanmış, 2 bin 500 mezun vermiş ve yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracata katkı sağlamıştır. Biz, ticaretin yalnızca ekonomik değil, kültürel ve diplomatik bağları da güçlendiren önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Genç Ticaret Elçileri Programı da bu anlayışın en başarılı örneklerinden biridir.”

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