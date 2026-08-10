Vakıf Katılım’dan 2026’nın ilk yarısında 661,6 milyar TL finansman

Vakıf Katılım, 2026’nın ilk yarısında 628,1 milyar TL fon topladı ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi 661,6 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 5,2 milyar TL’ye çıkaran Banka, aktif büyüklükte 2025 yıl sonuna göre yüzde 17,6’lık bir büyüme sergiledi ve 2026 yılı ikinci çeyreğinde 922,4 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı.

“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben: “2026 yılının ikinci çeyreğini; sürdürülebilir büyüme anlayışımız, güçlü sermaye yapımız ve yürüttüğümüz faaliyetlerle başarılı bir şekilde tamamladık. Vakıf Katılım olarak temel önceliğimiz; topladığımız fonları üretimi, yatırımı ve istihdamı destekleyecek alanlara yönlendirerek reel ekonomiye kalıcı değer üretmektir. Bu kapsamda yılın ilk yarısında toplam 628,1 milyar TL fon toplarken, reel sektöre sağladığımız nakdi ve gayri nakdi finansman desteğini 661,6 milyar TL seviyesine ulaştırdık. Aktif büyüklüğümüzü ise yıl sonuna göre %17,6 artırarak 922,4 milyar TL’ye yükselttik. Elde ettiğimiz bu sonuçlar, dengeli büyüme stratejimizin, müşteri odaklı hizmet anlayışımızın ve güçlü operasyonel kabiliyetimizin önemli bir göstergesi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde de katılım bankacılığının değer odaklı yaklaşımından güç alarak, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaya ve belirlenen OVP ve TCMB ekonomi politikaları çerçevesinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.