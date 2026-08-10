Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni beklentileri aştı: 6 ayın zirvesi

357 milyon kişiyi ilgilendiren tarihi karar: Cüzdanlardaki o paralar tarih oluyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık çeyrek asırdır kullanımda olan euro banknotları için tarihi bir değişim sürecinin düğmesine bastı. Dünyanın en güçlü ikinci rezerv para birimi olarak 21 Avrupa ülkesinde 357 milyonu aşkın kişinin cüzdanında yer edinen euro, alışılmış görünümüne veda etmeye hazırlanıyor. Sahteciliğe karşı çok daha dirençli ve çevresel maliyetleri asgariye indirilmiş üçüncü nesil banknotlar için hazırlanan 10 farklı tasarımın gün yüzüne çıkmasıyla, Avrupa ekonomisinde yeni bir dönemin kapıları resmen aralandı.