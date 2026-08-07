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357 milyon kişiyi ilgilendiren tarihi karar: Cüzdanlardaki o paralar tarih oluyor

357 milyon kişiyi ilgilendiren tarihi karar: Cüzdanlardaki o paralar tarih oluyor

11:36, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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357 milyon kişiyi ilgilendiren tarihi karar: Cüzdanlardaki o paralar tarih oluyor
25 yıllık euro tarihinde yeni dönem: Üçüncü nesil banknotlar yolda

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık çeyrek asırdır kullanımda olan euro banknotları için tarihi bir değişim sürecinin düğmesine bastı. Dünyanın en güçlü ikinci rezerv para birimi olarak 21 Avrupa ülkesinde 357 milyonu aşkın kişinin cüzdanında yer edinen euro, alışılmış görünümüne veda etmeye hazırlanıyor. Sahteciliğe karşı çok daha dirençli ve çevresel maliyetleri asgariye indirilmiş üçüncü nesil banknotlar için hazırlanan 10 farklı tasarımın gün yüzüne çıkmasıyla, Avrupa ekonomisinde yeni bir dönemin kapıları resmen aralandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaklaşık çeyrek asırdır kullanımda olan euro banknotlarını tamamen yenilemek için tarihi bir sürece girdi. Bugün 21 Avrupa Birliği ülkesinde 357 milyonu aşkın kişinin günlük hayatında aktif olarak kullandığı ortak para birimi, daha çevreci ve sahteciliğe karşı çok daha dirençli bir yapıya kavuşacak.

10 farklı tasarım görücüye çıktı

Dünyada ABD dolarının ardından en çok tercih edilen ikinci rezerv para birimi olan euronun üçüncü nesil versiyonları için çalışmalar hız kazandı. ECB; sahteciliğin önüne geçmek, banknotların çevresel maliyetlerini düşürmek ve paraları daha kapsayıcı bir forma sokmak amacıyla hazırlanan 10 farklı tasarımı kamuoyunun değerlendirmesine sundu. Yıl sonuna kadar nihai tasarımın seçilmesi planlanırken, yeni banknotların birkaç yıllık bir hazırlık evresinin ardından resmen tedavüle girmesi bekleniyor.

Dolaşımda 1,5 trilyon euroluk değer var

Avrupa Merkez Bankası'nın paylaştığı veriler, euronun küresel ekonomideki devasa hacmini bir kez daha gözler önüne seriyor. Günümüz itibarıyla piyasada, toplam değeri 1,5 trilyon euroyu aşan 30 milyardan fazla banknot el değiştiriyor. Mevcut ekonomik sistemde farklı renk ve boyutlara sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500'lük banknotların yanı sıra; 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ile 2 euroluk madeni paralar işlem görüyor.

500 euroluk banknotlar artık kullanılamıyor

Yeni tasarımlar için geri sayım sürerken, mevcut serinin en yüksek kupürü olan 500 euroluk banknotlar ise uzun süredir günlük alışverişin bir parçası değil. Terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarıyla etkin mücadele edebilmek amacıyla bu banknotların basımı 2019 yılında tamamen durduruldu. Günlük ticarette geçerliliğini yitiren 500 euroluk kâğıt paralar, şu an için yalnızca doğrudan banka hesaplarına yatırılarak değerlendirilebiliyor.

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