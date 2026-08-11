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Ekonomi
AB pazarında Türk üreticiye fırsat

AB pazarında Türk üreticiye fırsat

Mehmet Ali Parto
04:00, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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AB pazarında Türk üreticiye fırsat
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TARMAKBİR Başkanı Gökhan Bayramoğlu, "Made in EU" yaklaşımını Türk tarım makineleri sektörü açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Bayramoğlu, Türkiye'nin AB kamu alımları pazarındaki "Birlik menşei eşdeğerliği" avantajının korunmasının kritik olduğunu belirtti.

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Türkiye'de üretilen ürünleri de kapsaması için büyük çaba harcadığı "Made in EU" yaklaşımının Türk tarım makineleri sektörü açısından önemli bir fırsat oluşturabileceğini belirtti. Birlik, düzenlemenin yalnızca bir menşe etiketi olmadığını, kamu alımları ve destek programlarında talebi AB üretimine yönlendiren yeni bir sanayi politikası çerçevesi oluşturduğunu bildirdi. TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayramoğlu, Türkiye'nin AB kamu alımları pazarındaki "Birlik menşei eşdeğerliği" avantajının korunmasının kritik olduğunu vurguladı.

MENŞE EŞDEĞERLİĞİ KRİTİK

Bayramoğlu, "Made in EU" yaklaşımını "tarım makineleri sektörü açısından önemli bir fırsat olmakla birlikte dikkatle izlenmesi gereken, koşullu bir gelişme" olarak değerlendirdi. Bayramoğlu, Türkiye'nin "Birlik menşei eşdeğerliği" statüsünün devam etmesi hâlinde Türk üreticilerin, AB ile benzer bir anlaşması bulunmayan üçüncü ülke üreticilerine karşı kamu ihalelerine ve destekli makine alımlarına erişimde önemli bir rekabet avantajı elde edebileceğini belirtti. Bayramoğlu, mevcut statünün açık, kalıcı ve öngörülebilir şekilde güvence altına alınması gerektiğini vurgulayrak, "Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden kaynaklanan eşdeğerliğinin açık, kalıcı ve öngörülebilir biçimde güvence altına alınması gerekmektedir" dedi.

DESTEKLERDE KRİTER DEĞİŞİYOR

Düzenlemenin yalnızca kamu ihaleleriyle sınırlı olmadığına işaret eden Bayramoğlu, hibe, teşvik ve benzeri kamu desteklerinde de menşe ve düşük karbon kriterlerinin önem kazanabileceğini belirtti. Mevcut IAA (AB Sanayi Hızlandırma Yasası) taslağında tarım makinelerinin doğrudan kapsanan sektörler arasında yer almadığını ifade eden Bayramoğlu, Türkiye'de yerli tarım makinelerine sağlanan kredi, hibe ve benzeri desteklerin bugün itibarıyla AB menşeli makinelere de uygulanması yönünde doğrudan bir yükümlülük bulunmadığını kaydederken, tarım makinelerinin ilerleyen dönemde kapsam içine alınması veya elektrikli tahrik sistemleri, bataryalar ve elektronik bileşenler üzerinden dolaylı etkilenmesi hâlinde koşulların değişebileceğini söyledi.

İHRACATTA ANA ÜRÜN TRAKTÖR

  • AB-27'ye tarım makineleri ihracatımızın ana gövdesini traktörlerin oluşturduğunu belirten Bayramoğlu, 37–75 kW gücündeki traktörlerde 193,6 milyon dolar, 75–130 kW gücündekilerde ise 72,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Traktör dışındaki ürünlerde ise traktör aksam ve parçaları, toprak işleme ve hasat makineleri bulunuyor.

İtalya pazarını örnek gösterdi

  • TARMAKBİR verilerine göre; 2025'te AB-27 ülkelerine yapılan traktör ve ekipman ihracatı 434,2 milyon dolar oldu. AB ülkelerine traktör ihracatının 2025'te 278,2 milyon dolara ulaştığını belirten Gökhan Bayramoğlu, Türkiye'nin İtalya'da elde ettiği pazar artışını örnek gösterdi ve bu başarının diğer ülkelere de yayılması gerektiğini ifade etti.

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Başlıklar :TARMAKBİREkonomiTarımihracat
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