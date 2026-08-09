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Ekonomi
Altın için yeni hedef belli oldu: Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi

Altın için yeni hedef belli oldu: Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi

14:46, 09/08/2026, Pazar
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Altın için yeni hedef belli oldu: Dev bankalar orta ve uzun vadeli fiyat tahminlerini güncelledi
Altında yön arayışı sürüyor (Arşiv)

Altın, küresel piyasalardaki dalgalı seyrine rağmen merkez bankalarının güçlü alımları ve güvenli liman talebiyle haftayı ocak ayından bu yana en yüksek seviyede tamamladı. Altı büyük yatırım bankası fiyat beklentilerini yukarı yönlü güncellerken, bazı kurumlar ons altında 2027’nin ilk yarısında 5 bin doların aşılabileceği öngörüsünde bulundu.

Küresel piyasalarda dalgalı hareket eden altın, merkez bankalarının güçlü alımları ve güvenli liman talebindeki artışla birlikte ocak ayından bu yana en güçlü haftalık kapanışını yaptı. Ons altın haftalık bazda yüzde 2,39 değer kazanarak 101,49 dolarlık artışla 4 bin 342 dolar 18 sent seviyesine yükseldi. Altının tarihi zirvelere yakın seyretmesiyle birlikte 6 büyük küresel yatırım bankası da orta ve uzun vadeli fiyat hedeflerini yeniden değerlendirdi.

"5 bin dolar seviyesine yükselebilir"

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, altın piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Merkez bankalarının altın alımlarının fiyatlardaki yükselişin en önemli destekleyicilerinden biri olacağını belirten UBS analistleri,
"İkinci çeyrekte 289 tona ulaşan merkez bankası alımlarının, 2026 genelinde bin tona yaklaşması bekleniyor. Bu talep, merkez bankalarının dolar bağımlılığını azaltma stratejileri doğrultusunda devam edecek."
değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarıda bulunan banka, ons altının 4 bin dolar ve altındaki seviyelere çekilmesini uzun vadeli yatırımcılar için stratejik bir alım fırsatı olarak nitelendirerek, yatırımcılara dengeli portföylerinde altına orta tek haneli oranlarda yer vermelerini tavsiye etti.

RBC Capital Markets, son haftalarda 4 bin dolar etrafında dalgalanan altın fiyatlarına ilişkin iyimser beklentilerini korudu. Bankanın yayımladığı modele göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5 bin 132 dolar, 2027 genelinde ise 5 bin 296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yükselişin temel motoru olarak Asya'daki yatırımcıların mücevher yerine doğrudan külçe altına kayan talebini ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden başlayan girişleri gösteren RBC yetkilileri, "En olumsuz senaryoda bile altın 2027'de 3 bin 661 dolar gibi güçlü seviyelerde tutunacaktır. Merkez bankası alımlarının sürmesi halinde ise 5 bin 300 dolarlık zirve senaryosu güçlü şekilde masada kalmaya devam ediyor." dedi.

"Altın üzerindeki baskısı sınırlı kalacak"

Morgan Stanley Wealth Management tarafından yayımlanan raporda ise ocak ayındaki tarihi zirvesinden bu yana yüzde 26 değer kaybeden spot altındaki sert geri çekilme ve ivme kazanan ETF fon çıkışları mercek altına alındı. Fiyatlar üzerindeki baskının arkasında ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşu, düşen enflasyon beklentileri, yükselen reel getiriler ve güçlü dolar gibi faktörlerin yattığına dikkat çeken banka analistleri,
"Tüm bu kısa vadeli olumsuzluklara rağmen yapıcı duruşumuzu koruyoruz."
 ifadelerini kullandı.

Kurum, 2026'nın ilk yarısında kurumsal ETF stoklarının 95 milyon onsa gerilemesiyle ons altının 4 bin dolar sınırına çekildiğini vurgularken, 2026 yıl sonu için 5 bin 200 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Raporda ayrıca, yatırımcılara portföylerinde taktiksel olarak yüzde 1 ila 3 arasında altına yer vermeleri önerildi.

Küresel yatırım bankası Standard Chartered'ın değerli metaller analisti Suki Cooper imzalı değerlendirmesinde, altının güçlü temel dinamiklerle yükseliş trendini koruyacağı vurgulandı. Jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin fiyatları canlı tuttuğunu anlatan Cooper, "Fed'in faiz politikalarının halihazırda fiyatlanmış olması nedeniyle altın üzerindeki baskısı sınırlı kalacak." diye konuştu.

Banka, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 200 dolar, dördüncü çeyrekte 4 bin 650 dolar ve uzun vadede ise 5 bin dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, 4 bin 500 dolar ve üzeri seviyelerden alınan yaklaşık 200 tonluk zarardaki ETF pozisyonlarının olası yükselişlerde satış baskısı yaratabileceği uyarısında bulundu. Standard Chartered ayrıca, yapay zeka yatırımları, veri merkezleri ve elektrifikasyon hamlelerinin bakır talebini artırarak sanayi metallerini de destekleyeceğini öngördü.

Yılın son çeyreğinde ralli beklentisi

Citibank'ın yayımladığı son analiz notunda, önümüzdeki bir aylık süreçte fiyatların durağan bir seyir izleyeceği, hatta bir miktar geri çekilebileceği öngörüldü. Kısa vadeli durgunluğun ardından yükseliş ivmesinin hızlanacağına dikkat çeken Citi analistleri, "Yılın son çeyreğinde sert bir ralli bekliyoruz. Ons altın 4 bin 500 dolar seviyesine ulaşacak ve gelecek yılın ilk yarısında 5 bin dolar barajını aşacak." dedi.

Öte yandan Deutsche Bank, altın için değerleme modellerinin yıl sonuna doğru ons başına 4 bin 700 dolarlık bir adil değere işaret ettiğini açıkladı.

Son dönemde yaşanan düzeltmenin 3 bin 900 dolar seviyelerinde taban oluşturarak dip yaptığını belirten banka raporunda,
"Küresel piyasalardaki jeopolitik ve mali belirsizlikler, altındaki güçlü talebi canlı tutmaya devam edecek."
 ifadelerine yer verildi.

Merkez bankalarının devam eden güçlü alımları ve resmi sektörün rezerv çeşitlendirme adımları, uzun vadeli olumlu tabloyu destekleyen ana faktörler olarak sıralandı.


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