VakıfBank'ın ilk 6 aylık kârı 30 milyar lira

VakıfBank, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. VakıfBank, 2026'nın ilk yarısında 39,6 milyar lira vergi öncesi kâr ve 30 milyar lira net dönem kârı elde etti.

AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 5,8 TRİLYON LİRA

Bilanço yapısını koruyan bankanın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 28 artarak 5,8 trilyon lira seviyesine yükseldi. Aynı dönemde bankanın öz kaynakları yıllık bazda yüzde 43 artışla 353 milyar liraya, toplam mevduatı ise 3,6 trilyon liraya ulaştı. Nakdi kredilerini yüzde 35 artışla 3,3 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerini ise yüzde 34 artışla 1 trilyon liranın üzerine taşıyan bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı toplam desteği 4,3 trilyon liraya ulaştı.

ULUSLARARASI KAYNAK TEMİNİ 25 MİLYAR DOLAR

Banka, uluslararası piyasalardan sağladığı uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarla fonlama yapısını çeşitlendirmeye devam etti. Bankanın yılbaşından bu yana farklı yapılar aracılığıyla Türkiye'ye kazandırdığı uluslararası kaynakların toplamı 7,1 milyar dolara ulaştı. Böylece bankanın yurt dışından sağladığı toplam kaynak tutarı 25 milyar dolara yükselirken, söz konusu kaynakların toplam pasifler içindeki payı yüzde 20 seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü desteklediklerini belirtti. Kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu doğrultusunda, uluslararası piyasalardan sağladıkları kaynaklarla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına kesintisiz finansman sunmayı sürdürdüklerini aktaran Arslan, "Reel sektörümüzün yatırım iştahını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı en temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz kaynak Türkiye ekonomisine duyulan güveni de teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

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