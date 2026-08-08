Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatı müjdesi

KIDEM TAZMİNATINA YAN HAKLAR EKLENİR





Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş kıdem tazminatının hesabında asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de ekleneceğine dikkati çekerek, “Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre süreklilik taşıyan her türlü düzenli menfaat giydirilmiş ücrete dâhildir. Değişken tutarlı satış ve performans primleri de hedefe bağlı olsa dahi son bir yıldaki aylık ortalaması alınarak hesaba dâhil edilir. Bu konuda çok sayıda emsal karar bulunmaktadır” dedi.