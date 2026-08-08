Türker VEYAŞ vitrine çıkıyor

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 milyar 840 milyon TL, ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde ise 10 milyar 540 milyon TL olması öngörülüyor. Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, "Yatırım kapasitemizi güçlendirerek operasyonel gücümüzü ve hizmet kapasitemizi daha da artıracağız. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 60-70'ini VEDAŞ'ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30-40'ını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyoruz" dedi.

HİSSE FİYATI 136 LİRA

Pay başına 136 TL olarak belirlenen halka arzda şirket sermayesinin artırılmasıyla 37,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 27,5 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Böylece toplam 65 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkarılırken, ek satış hakkının kullanılması halinde bu tutar 77,5 milyon TL'ye yükselecek. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olacak.

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