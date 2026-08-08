Bursa'daki KOBİLER için yeni OSB geliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen TEKNOSAB KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tanıtıldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, projenin KOBİ'lerin üretim kapasitesini artıracak, lojistik maliyetlerini düşürecek ve akıllı üretim altyapısıyla küresel rekabet gücünü yükseltecek yeni bir sanayi ekosistemi oluşturacağını söyledi. Burkay, Bursa'nın trafik, çevre ve hava kirliliği gibi kronik sorunlarının çözümüne de katkı sağlayacak projenin kentin sanayi dönüşümünde önemli bir eşik olacağını belirtti.

AKILLI ÜRETİM VE FİNANSMAN DESTEĞİ

TEKNOSAB bünyesinde teknopark, veri merkezi, lojistik park, serbest bölge, ticaret merkezi ve Gıda OSB'nin kurulacağını belirten Burkay, KOBİ OSB'de 500 metrekareden 3 bin metrekareye kadar modüler üretim alanlarının yer alacağını ifade etti. Akıllı fabrika altyapısı ve kesintisiz enerji imkanlarıyla özellikle makine-metal, kalıp, otomotiv yan sanayii, kimya, plastik, mobilya, elektrik-elektronik, otomasyon ve tekstil sektörlerinin bölgede kümeleneceğini kaydeden Burkay, iş yerleri için yüzde 30 peşinat, kalan kısmın ise 18, 24 ve 30 ay vadeyle uygun finansman imkanlarıyla sunulacağını açıkladı.

İLK TESLİMAT 2027 SONUNDA

Burkay, ilk yer teslimatlarının Aralık 2027'de gerçekleştirileceğini belirterek, Bursa'nın önümüzdeki beş yılda Kuzey Afrika'dan Balkanlar'a, Türk cumhuriyetlerinden Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmesini hedeflediklerini söyledi. Törende konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız da TEKNOSAB KOBİ OSB'nin yüksek teknoloji odaklı yapısı ve akıllı üretim altyapısıyla KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracağını, Bursa'nın sanayi vizyonuna ve Türkiye'nin üretim kapasitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

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