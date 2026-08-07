Savunma sanayii teknolojileri hayvancılık sektörünün hizmetinde: GEKİS Kars'ta tanıtıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ASELSANNET’in mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi’nin (GEKİS) Lansman Programı Kars’ta gerçekleştirildi.

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, gıda güvenliği ve arz sürekliliğinin millî güvenliğin ayrılmaz parçaları olduğuna dikkat çekerek, tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen yerli çözümlerin Türkiye’nin üretim güvenliği ve kurumsal kapasitesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Büyükbaş hayvanların güvenli şekilde kimliklendirilmesini sağlayacak

GEKİS ile Türkiye’deki büyükbaş hayvanların güvenli biçimde kimliklendirilmesi, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve üretimde izlenebilirliğin artırılması hedefleniyor.

İki yılı aşkın mühendislik, koordinasyon ve saha çalışmasının sonucunda hayata geçirilen proje kapsamında tüm paydaşların katılımıyla 46 proje gözden geçirme toplantısı gerçekleştirildi ve geliştirilen prototipler gerçek saha koşullarında test edildi.

Savunma sanayiinin mühendislik birikimi sivil alana taşınıyor

GEKİS, savunma sanayii ekosisteminde yıllar içerisinde kazanılan proje yönetimi, sistem mühendisliği, test, doğrulama ve saha entegrasyonu tecrübesinin sivil alandaki stratejik ihtiyaçlara aktarılmasının örneklerinden biri oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen 1.460 projenin yüzde 10’dan fazlası sivil kurumların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalardan oluşuyor.

SSB; Tarım ve Orman, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Adalet, Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarıyla 100’ün üzerinde yüksek teknoloji içeren projeyi hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen proje sayısı ise 22’ye ulaştı.

Bu çalışmalar arasında TUSAŞ tarafından üretilerek Orman Genel Müdürlüğünün hizmetine sunulan T-70 helikopteri, ormanların gece gündüz izlenmesinde kullanılan İHA’ların teslimatı ile yangın söndürme ve tanker uçakları tedariki gibi projeler de yer alıyor.

“Mühendislik birikimimizi ülkemizin ihtiyaçlarına yönlendiriyoruz”

Prof. Dr. Haluk Görgün, millî teknoloji anlayışının kurumların yetkinliklerini ortak hedeflerde buluşturmayı, mühendislik birikimini ülkenin ihtiyaçlarına yönlendirmeyi ve ortaya çıkan kabiliyeti milletin hizmetine sunmayı ifade ettiğini belirtti.

Görgün, GEKİS’in Tarım ve Orman Bakanlığının ihtiyaç ve öncelikleri, SSB’nin proje yönetimi, sanayileşme, test ve doğrulama tecrübesi ile ASELSANNET’in mühendislik kabiliyetinin bir araya gelmesinin başarılı bir sonucu olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Haluk Görgün, projenin hayata geçirilmesindeki katkıları dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, Tarım ve Orman Bakanlığı ile SSB mensuplarına, ASELSANNET çalışanlarına ve tüm paydaşlara teşekkür ederek GEKİS’in Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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