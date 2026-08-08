Altında güçlü dönüş

ABD-İsrail-İran Savaşı'nda müzakere umutlarının belirmesi, oynaklığı devam etse de tansiyonu düşen petrol fiyatları, doların zayıflaması ve Fed'in faiz artırma ihtimalinin azalması, yatırımcıları yeniden değerli metallere yöneltti. Küresel piyasalarda son dönemde etkili olan satış dalgasının ardından altın yeniden yükselişe geçti. Güvenli liman alımlarının hız kazanmasıyla ons altın haftayı yüzde 7,3 değer kazanarak 4 bin 356 dolar seviyesinden tamamladı.

KAYIPLAR HIZLA TELAFİ EDİLDİ

Uluslararası piyasalarda ons fiyatı yılın en güçlü performanslarından birini sergilerken, dolar/TL kurunun desteğiyle gram altında da yukarı yönlü hareket hız kazandı. Gram altın 6 bin 682 liraya tırmanarak yeni bir eşiği geride bıraktı. Böylece sert geri çekilme sırasında zarar yazan yatırımcılar kayıplarını önemli ölçüde telafi etmeye başladı.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

Piyasalarda görülen toparlanma, son haftalarda yaşanan sert düşüşlerin ardından yatırımcı güvenini yeniden artırdı. Analistler, görülen hareketin yalnızca teknik alımlardan kaynaklanmadığını, küresel belirsizliklerin etkisiyle koruma amaçlı varlıklara talebin yeniden güçlendiğini belirtiyor. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü altın alımları da fiyatları destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor. Öyle ki Çin Merkez Bankası'nın altın rezervleri temmuzda yaklaşık 20 ton artarak, 76 milyon 80 bin ons ile Ekim 2023'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı.

YENİ REKORLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Ekonomi çevreleri, küresel ölçekte belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde altının güvenli liman niteliğini koruduğuna dikkat çekiyor. Piyasaların odağında ise önümüzdeki günlerde ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile Fed’in para politikasına ilişkin vereceği sinyaller yer alıyor.

Faiz indirimine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ve mevcut ivmenin kalıcılık yakalaması halinde, tarihi zirvelerin yeniden gündeme gelebileceği ve fiyatlarda yukarı yönlü seyrin koruncağı değerlendiriliyor.

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