Çin'in altın alımı Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde

Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren karar: Tapu satışında oyunun kuralları sil baştan değişiyor

Yıllar süren mahkemeler, bitmek bilmeyen anlaşmazlıklar ve miras paylaşımlarındaki kör düğümler artık tarihe karışıyor. Yargı sistemini rahatlatmak ve adaletin tesisini hızlandırmak amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, gayrimenkul tasfiyelerinde tüm ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Yürürlüğe girmesi beklenen bu köklü değişiklikle birlikte, miras kalan ev ve arsaların elden çıkarılmasında ilk hak sahipliği tamamen değişirken, kötü niyetli girişimlerin önüne geçecek çok sıkı tedbirler devreye sokuluyor.