Altın fiyatları uçuşa geçti: Piyasalarda tarım dışı istihdam rüzgarı
ABD'den gelen sürpriz istihdam verisi küresel piyasalarda deprem etkisine neden olarak altın fiyatlarını adeta şahlandırdı. Haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin aksine daralma göstermesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecini hızlandıracağı yönündeki tahminleri yeniden alevlendirdi. Bu kritik gelişmeyle birlikte yönünü sert bir şekilde yukarı çeviren ons altın, kısa sürede yüzde 3'ü aşan güçlü bir sıçramayla 4 bin 361 dolar barajını yıkıp geçerken; iç piyasadaki hareketlilikle birlikte gram altın da 6700 TL sınırına dayanarak yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi oldu.
Haftanın son işlem gününde küresel piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında çarpıcı bir ivmelenme yaşandı. Beklentilerin aksine gelen istihdam rakamları, dolar ve tahvil piyasalarında dalgalanmaya yol açarken değerli metalde alımları hızlandırdı. Kısa sürede yüzde 3'lük değer artışını geride bırakan ons altın, 4 bin 361 dolar seviyesinin üzerine tırmanarak piyasaların bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
İstihdam tablosunda görülen sürpriz daralma
Küresel ekonominin yönü açısından büyük önem taşıyan temmuz ayı istihdam raporu, piyasalara şaşırtıcı sinyaller verdi. ABD'de tarım dışı istihdam sürpriz bir şekilde 23 bin kişi azalırken, işsizlik oranının yüzde 4,2'den yüzde 4,1 seviyesine gerilemesi dikkatleri çekti. İstihdam piyasasında yaşanan bu soğuma belirtileri, doğrudan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası beklentileri üzerinde etkili oldu ve değerli metallere yönelik talebi anında tetikleyen ana unsur olarak kayıtlara geçti.
Ons ve gram altında hızlı tırmanış
Açıklanan verilerin hemen ardından altın piyasasında oluşan alım dalgası fiyatları hızla yukarı taşıdı. Bir önceki işlem gününü 4 bin 242 dolar seviyesinde tamamlayan COMEX ağustos vadeli altın kontratı, verinin ardından başlayan ralliyle birlikte 4 bin 361 dolar bandını aşarak güçlü bir performans sergiledi. Küresel piyasalardaki bu sert sıçrama, kısa süre içerisinde gerçekleşmesiyle dikkatleri üzerine çekerken iç piyasaya da yansıdı ve gram altının fiyatı 6700 TL seviyelerine kadar yaklaştı.
Fed beklentileri ve gelecek projeksiyonu
Altın cephesinde yaşanan bu keskin hareketliliğin temelinde, zayıflayan istihdam verilerinin Fed'in faiz indirim sürecini destekleyebileceği düşüncesi yatıyor. Faiz getirisi olmayan altının cazibesi, düşen faiz oranları beklentisiyle giderek artıyor.
Tam tersi bir senaryoda güçlü istihdam rakamlarının enflasyon baskısına neden olarak sıkı para politikasını uzatabileceği bilindiğinden, istihdamdaki bu yavaşlama altın yatırımcılarına rahat bir nefes aldırdı. Piyasaların bundan sonraki rotasında ise sadece istihdam rakamları değil; küresel jeopolitik gelişmelerin seyri, dolar endeksi, tahvil faizleri ve ilerleyen süreçte açıklanacak yeni enflasyon verileri belirleyici olmaya devam edecek.
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