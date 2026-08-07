Altın fiyatları uçuşa geçti: Piyasalarda tarım dışı istihdam rüzgarı

Tam tersi bir senaryoda güçlü istihdam rakamlarının enflasyon baskısına neden olarak sıkı para politikasını uzatabileceği bilindiğinden, istihdamdaki bu yavaşlama altın yatırımcılarına rahat bir nefes aldırdı. Piyasaların bundan sonraki rotasında ise sadece istihdam rakamları değil; küresel jeopolitik gelişmelerin seyri, dolar endeksi, tahvil faizleri ve ilerleyen süreçte açıklanacak yeni enflasyon verileri belirleyici olmaya devam edecek.