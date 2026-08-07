Borcu olanlarlar dikkat: Vergi, SGK ve MTV'de 72 ay taksitli tarihi yapılandırmada son günlere girildi
Kamuya olan milyarlarca liralık borç yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen geniş kapsamlı yapılandırma paketinde başvuru süresi hızla daralıyor. Vergi, SGK primi, MTV ve öğrenim kredisi gibi çeşitli kalemlerde biriken borçları hukuki takibe düşmeden tasfiye etme imkanı sunan düzenleme için son tarih yaklaştı. Borçlulara 72 aya kadar vade, 10 puanlık faiz indirimi ve 10 milyon liraya kadar teminatsız işlem gibi kritik esneklikler sağlayan paketin detayları, hem bireysel mükellefler hem de işletmelerin finansal geleceği için hayati önem taşıyor. İşte detaylar.
Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları ve öğrenim kredisi gibi kamuya olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için tanınan sürenin sonuna yaklaşılıyor. Borçlular, belirlenen tarihe kadar başvuruda bulunmaları halinde 72 aya varan taksitlendirme seçenekleri, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve şartların sağlanması durumunda 10 puanlık faiz indirimi gibi önemli avantajlardan yararlanma hakkı elde edecek. Ayrıca, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için herhangi bir teminat talep edilmeyecek olması da bu yapılandırmanın en dikkat çeken kolaylıkları arasında yer alıyor.
Yapılandırma kapsamına hangi borçlar giriyor?
Vergi dairelerine olan ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmeyen gelir ile kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), MTV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları bu tecil kolaylığı kapsamında değerlendiriliyor.
Bununla birlikte SGK borçları da yapılandırma şemsiyesi altında bulunuyor. Kurumun yayımladığı genelgeye göre, SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur sigortalılarının haziran ayı da dahil olmak üzere önceki dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları sürece dahil ediliyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş SGK idari para cezaları da yine tecil fırsatından yararlanabilecek alacaklar arasında yer alıyor.
Başvuru süreci nasıl işleyecek?
Vergi dairelerine borcu olan vatandaşlar, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) resmi internet sitesi, dijital vergi dairesi veya e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda kolayca gerçekleştirebiliyor. Dileyen mükellefler, borçlu bulundukları vergi dairesine şahsen giderek veya posta yoluyla yazılı olarak da müracaat edebiliyor. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların her bir daire için ayrı ayrı başvuru yapması ve ilgili dairedeki tüm borçlar için işlem başlatması şart koşulurken, sistemde kısmi başvuru kabul edilmiyor.
SGK prim borçları için ise başvuruların bizzat icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili ünitelere yapılması gerekiyor. Tıpkı vergi borçlarında olduğu gibi birden fazla üniteye borcu olanların da ayrı başvurular yapması, müracaat esnasında tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formunu ibraz etmesi isteniyor.
Taksit seçenekleri ve ödeme takvimi
Borçların taksitlendirme süreci, mükellefin içinde bulunduğu çok zor durum hali ve alacağın türüne göre özel olarak şekilleniyor. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutanların borçları, mali durumlarına ait likidite oranlarına göre vadelendiriliyor. Bu kapsamda, likidite oranı 0,50 ve üzerinde olanlara 36, 0,50 ile 0,30 arasında olanlara 48, 0,30 ve altında olanlara ise 72 taksit imkanı sunuluyor. Bu şartları taşımayan genel borçluların ödemeleri 48 taksitte, KDV borçları ise 12 taksitte yapılandırılıyor.
SGK prim borçlarında ise şirketlerin mali durumlarına göre 36 veya 72 aylık taksit seçenekleri uygulanıyor. Ödeme takvimine bakıldığında, vergi dairelerine olan borçlar için ilk taksitin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekirken, SGK prim borçlarında ilk ödemenin 31 Ağustos'a kadar yapılması yasal bir zorunluluk taşıyor. Kalan taksitler ise takip eden aylarda düzenli olarak tahsil edilecek.
Mükelleflerin dikkat etmesi gereken kritik detaylar
Yapılandırma sürecinin borçlulara sunduğu idari ve yasal rahatlamalar da bulunuyor. Vergi dairelerine başvurarak taksitlendirme yapan ve toplam borcunun en az yüzde 10'luk kısmını ödeyen vatandaşların resmi borç durumunu gösterir belgelerinde bu borçlara yer verilmeyecek.
Motorlu taşıtlar vergisi ve ilgili alacakların tecil edilmesi durumunda, belirlenen şartlara düzenli uyulması kaydıyla araçlar için fenni muayene izin belgesi rahatlıkla alınabilecek; ancak söz konusu aracın satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için ilgili borcun tamamen sıfırlanması gerekecek. Öte yandan, SGK prim borçlarında yapılandırmaya gidilip ilk taksitin zamanında ödenmesiyle birlikte, tecil işlemi devam ettiği müddetçe iş yerleri ve şahıslar üzerindeki her türlü icra, takip, haciz ve satış işlemi durdurularak mükelleflere ekonomik faaliyetlerine odaklanma fırsatı sunulacak.
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