Borcu olanlarlar dikkat: Vergi, SGK ve MTV'de 72 ay taksitli tarihi yapılandırmada son günlere girildi

Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezaları ve öğrenim kredisi gibi kamuya olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için tanınan sürenin sonuna yaklaşılıyor. Borçlular, belirlenen tarihe kadar başvuruda bulunmaları halinde 72 aya varan taksitlendirme seçenekleri, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve şartların sağlanması durumunda 10 puanlık faiz indirimi gibi önemli avantajlardan yararlanma hakkı elde edecek. Ayrıca, 10 milyon liraya kadar olan borçlar için herhangi bir teminat talep edilmeyecek olması da bu yapılandırmanın en dikkat çeken kolaylıkları arasında yer alıyor.