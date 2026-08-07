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Karadeniz'de yoğun mesai: ‘Yeşil altın’ fındıkta ilk hasat başladı

Karadeniz'de yoğun mesai: ‘Yeşil altın’ fındıkta ilk hasat başladı

14:23, 07/08/2026, Cuma
IHA
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Karadeniz'de yoğun mesai: ‘Yeşil altın’ fındıkta ilk hasat başladı

Karadeniz’in “yeşil altını” fındıkta 2026 hasadı Ordu’da başladı. Üreticiler rekolteden memnun kalırken, TMO’nun Giresun kalite için 255, levant kalite için 250 lira olarak açıkladığı fiyatın beklentilerin altında kaldığını belirterek kilogram fiyatının en az 300 lira olması gerektiğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan ve ‘yeşil altın’ olarak adlandırılan fındıkta 2026 yılı hasadı başladı. Rekolteden memnun olduklarını belirten üreticiler, açıklanan fındık fiyatının ise beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı olan ve ‘yeşil altın’ olarak adlandırılan fındıkta 2026 yılı hasadı başladı. Rekolteden memnun olduklarını belirten üreticiler, açıklanan fındık fiyatının ise beklentilerinin altında kaldığını ifade etti.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, sahilde bulunan bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesinin Akçatepe, Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı. Üreticiler hava sıcaklıklarının hasadı zorlaştırdığını belirterek, bu yıl rekoltenin ve mahsulün güzel olduğunu söyledi.2026-2027 sezonu fındık fiyatlarıÖte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre 50 randıman Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira olarak açıklandı. Ayrıca belirlenen baz fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fındığa her randıman için ilave ödeme de yapılacak.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık, sahilde bulunan bazı kesimlerde olgunlaştı. Altınordu ilçesinin Akçatepe, Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı. Üreticiler hava sıcaklıklarının hasadı zorlaştırdığını belirterek, bu yıl rekoltenin ve mahsulün güzel olduğunu söyledi.2026-2027 sezonu fındık fiyatlarıÖte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Buna göre 50 randıman Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira olarak açıklandı. Ayrıca belirlenen baz fiyatların yanı sıra yüksek randımanlı fındığa her randıman için ilave ödeme de yapılacak.

Üreticilere, Giresun kalite için kilogram başına 5 lira 10 kuruş, levant kalite için ise 5 lira ilave fiyat verilecek.

Üreticilere, Giresun kalite için kilogram başına 5 lira 10 kuruş, levant kalite için ise 5 lira ilave fiyat verilecek.

"Rekolte şuan için güzel görünüyor"


İstanbul’dan fındık hasadı için memleketi Ordu’ya gelen bahçe sahibi Mehmet Akın, "İnşallah bereketli bir sezon olur. İşçi arkadaşlarımız ile bugün hayırlısı ile hasada başladık. Şuan görüntü itibariyle geçen yıla göre verim daha iyi, kahverengi kokarca ile ilgili bir sorun da görünmüyor. İnşallah rekolte de yüksek olur. Fiyat açıklandı ancak biraz daha yüksek olursa güzel olur. Şu anda işçilik ve diğer maliyetler yüksek fiyatlardan yapılıyor. Bu nedenle fiyatın biraz daha yüksek olması gerekiyor. Böyle olursa üreticiler ürünlerine daha iyi sahip çıkacaktır" dedi.

"Rekolte şuan için güzel görünüyor"İstanbul’dan fındık hasadı için memleketi Ordu’ya gelen bahçe sahibi Mehmet Akın, "İnşallah bereketli bir sezon olur. İşçi arkadaşlarımız ile bugün hayırlısı ile hasada başladık. Şuan görüntü itibariyle geçen yıla göre verim daha iyi, kahverengi kokarca ile ilgili bir sorun da görünmüyor. İnşallah rekolte de yüksek olur. Fiyat açıklandı ancak biraz daha yüksek olursa güzel olur. Şu anda işçilik ve diğer maliyetler yüksek fiyatlardan yapılıyor. Bu nedenle fiyatın biraz daha yüksek olması gerekiyor. Böyle olursa üreticiler ürünlerine daha iyi sahip çıkacaktır" dedi.

"Bir ay boyunca fındık toplayacağız"


Fındık hasadında çalışan Osman Karaca, bu yıl fındığın bol olduğunu söyledi. hava sıcaklıklarının kendilerini olumsuz etkilese de hasadın güzel geçtiğini ifade eden Karaca, "30 kişilik ekiple saat 08.00 gibi bahçeye girdik, 17.00’ye kadar çalışacağız. Arada molalarımız olacak. Bir ay boyunca bu şekilde çalışacağız.  250 lira fiyat bence düşük, beklentimiz 300 liranın altında olmamasıydı ki üreticiler tatmin olsun" diye konuştu.


"Bir ay boyunca fındık toplayacağız"Fındık hasadında çalışan Osman Karaca, bu yıl fındığın bol olduğunu söyledi. hava sıcaklıklarının kendilerini olumsuz etkilese de hasadın güzel geçtiğini ifade eden Karaca, "30 kişilik ekiple saat 08.00 gibi bahçeye girdik, 17.00’ye kadar çalışacağız. Arada molalarımız olacak. Bir ay boyunca bu şekilde çalışacağız.&nbsp;&nbsp;250 lira fiyat bence düşük, beklentimiz 300 liranın altında olmamasıydı ki üreticiler tatmin olsun" diye konuştu.

"Biz Karadenizliyiz, fındık toplamak bizim işimiz"


Fahrettin Demir ise bugün itibarıyla fındık hasadına başladıklarını söyledi. Hasadın güzel olduğunu ve verimli bir sezon beklediklerini kaydeden Demir, tüm üreticilere verimli bir sezon diledi.


"Biz Karadenizliyiz, fındık toplamak bizim işimiz"Fahrettin Demir ise bugün itibarıyla fındık hasadına başladıklarını söyledi. Hasadın güzel olduğunu ve verimli bir sezon beklediklerini kaydeden Demir, tüm üreticilere verimli bir sezon diledi.

Demir, "Şu anda bu bölgede fındık olgunlaştı ve ilk doğumlar dökülmek üzere.

Demir, "Şu anda bu bölgede fındık olgunlaştı ve ilk doğumlar dökülmek üzere.

Fındık toplamak zor ama Karadenizli olarak fındık toplamayı seviyoruz, bu bizim işimiz" ifadelerine yer verdi.

Fındık toplamak zor ama Karadenizli olarak fındık toplamayı seviyoruz, bu bizim işimiz" ifadelerine yer verdi.

"Bizim en önemli ürünümüz, geçim kaynağımız"


Mine Elmas isimli fındık işçisi de zor olsa da fındığın önemli bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Hamdolsun bugün itibarıyla hasada başladık. Zorluğu var ama Allah utandırmasın, hayırlısı ile yemek nasip etsin.

"Bizim en önemli ürünümüz, geçim kaynağımız"Mine Elmas isimli fındık işçisi de zor olsa da fındığın önemli bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Hamdolsun bugün itibarıyla hasada başladık. Zorluğu var ama Allah utandırmasın, hayırlısı ile yemek nasip etsin.

Fiyat biraz düşük, beklentimiz biraz daha fazlaydı" ifadelerine yer verdi.

Fiyat biraz düşük, beklentimiz biraz daha fazlaydı" ifadelerine yer verdi.
Başlıklar :fındıkkaradenizordufındık hasadı
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