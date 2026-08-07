AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Asklepios' paylaşımı
12:19, 07/08/2026, Cuma
AA
Ömer Çelik - Asklepios heykeli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aspendos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, "Asklepios" ile oğlu ve yardımcısı "Telesphoros"u birlikte betimleyen mermer heykel grubunun gün yüzüne çıkarılmasının Roma Dönemi Aspendos'unda Asklepios kültünün ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen çok önemli bir keşif olduğunu bildirdi.
Ömer Çelik, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, yapay zeka geliştikçe insanlık tarihinin tek taraflı ve güdümlü yazımına dair kaygıların da ciddi biçimde tartışıldığını belirtti.
Tarih ile insanın tarifi arasındaki bağın giderek daha çok tartışma konusu olduğunu bildiren Çelik,
"Ülkemiz insan yaşamının tarihi, genel olarak hayatın tarihi ve insanlık mirası için eşsiz bir hazine niteliğinde."ifadelerini kullandı.
Çelik, dünyada ses getiren bir keşfin daha gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık Asklepios heykeli bulundu. Kazılarda, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Roma Dönemi Aspendos'unda Asklepios kültünün ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen çok önemli bir keşif bu. Ülkemiz insanlığın tarih yazımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, tüm bakanlık çalışanlarımızı, kazıları gerçekleştiren çok kıymetli hocalarımızı ve ekiplerini tebrik ediyoruz."
Gündem
Freni boşalan kamyon binanın duvarına girdi
Gündem
Yapay zeka virüs tasarladı: Laboratuvarda çoğalan 16 yeni virüs üretildi
Dünya
Yemen'de Husilere ait İHA'lar düşürüldü
Gündem
Özgür Özel'in siyasi hesabı kabarıyor: 'Rüşvet' fezlekesinin detayları CHP’deki çürümüşlüğü gözler önüne serdi
Dünya
Sürücüler artık hız yapamayacak: Yaya geçitlerinde yeni dönem
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.