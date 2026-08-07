Yemen'de Husilere ait İHA'lar düşürüldü
10:42, 07/08/2026, Cuma
AA
Husiler (Arşiv)
Yemen'de hükümete bağlı hava savunma birliklerinin, Marib semalarında İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'ları etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Yemen TV'nin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husiler, yerinden edilmiş çok sayıda kişinin bulunduğu Marib kentini İHA'larla hedef aldı.
Habere göre, hükümet güçlerine bağlı hava savunma sistemleri, Marib semalarında Husilere ait İHA'ları etkisiz hale getirdi.
Gündem
Özgür Özel'in siyasi hesabı kabarıyor: 'Rüşvet' fezlekesinin detayları CHP’deki çürümüşlüğü gözler önüne serdi
Dünya
Sürücüler artık hız yapamayacak: Yaya geçitlerinde yeni dönem
Ekonomi
Dev banka binasını sattı: Bilgi vermekten kaçındılar
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.