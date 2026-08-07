Yemen'de Husilere ait İHA'lar düşürüldü

Ren ve Tuna dip yaptı

Rekor sıcaklıklar ve kuraklık, Ren ve Tuna nehirlerini tarihinin en düşük seviyelerine indirirken, enerji üretiminden ticarete ve sanayiye, ulaşımdan turizme kadar birçok sektörü felç etti. Avrupa'nın en hızlı ısınan kıta olması benzer görüntülerin ileride de yaşanabileceğini gösteriyor.