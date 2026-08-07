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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planında yeni perde: FETÖ'cünün itirafı sonrası düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planında yeni perde: FETÖ'cünün itirafı sonrası düğmeye basıldı

14:31, 07/08/2026, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast planında yeni perde: FETÖ'cünün itirafı sonrası düğmeye basıldı
Burkay Karatepe adlı FETÖ'cü terörist

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama ve tarama faaliyetlerine başlandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde
Afyonkarahisar, Eskişehir
 ve
Muğla
 emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.
Şüphelinin beyanları doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı ile yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü beyan ettiği
uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunmasına yönelik, Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı uyarınca cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı.
  • Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.

Kapsamlı arama yürütülüyor

Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.

Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile jandarma komando unsurlarından oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama, tarama faaliyeti yürütülüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi.

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Başlıklar :15 temmuz darbe girişimiarama taramaBurkay KaratepeMuğlasuikastyer gösterme
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