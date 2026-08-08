Bize mühendis değil kalıpçı lazım

Dünyanın altıncı, Avrupa'nın ise ikinci büyük plastik üreticisi konumundaki Türkiye'de sektörün en önemli sorunlarından biri nitelikli ara iş gücü açığı olarak öne çıkıyor. Kalıpçılık, enjeksiyon, şişirme ve ham madde işleme gibi üretimin temel aşamalarında çalışacak teknik personel bulmakta zorlanan sanayiciler, buna karşılık çok sayıda mühendislik mezununun iş aradığını belirterek mevcut eğitim sisteminin sanayinin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmadığını ifade ediyor. Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) de bu soruna dikkat çekmek amacıyla yönetim kurulu toplantısını Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirdi.

ARA ELEMAN AÇIĞI BÜYÜYOR

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, plastik ve polimer alanında eğitim alan gençlerin tamamını istihdam etmeye hazır olduklarını söyledi. Gençer, firmalara çok sayıda mühendislik mezununun başvurduğunu ancak üretim sahasında görev alacak teknik personele ulaşamadıklarını dile getirdi.

MESLEKİ EĞİTİM SANAYİ İLE UYUMLU OLMALI

Gençer, "Kalıp çekecek, enjeksiyon yapacak, şişirme üretiminde çalışacak ve ham madde işleyecek gençlere ihtiyacımız var. Bu alanlarda çalışan personele ödediğimiz ücretler birçok mühendisin maaşının da üzerine çıkıyor. Yetişmiş gençlerimizi kaybetmemek için büyük çaba gösteriyoruz" dedi. Türkiye'de mesleki eğitimin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda planlanması gerektiğini belirten Gençer, her yıl yüz binlerce üniversite mezununun iş gücü piyasasına katıldığını ancak sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetişmediğini söyledi. Mühendislik diplomasına sahip çok sayıda gencin kendi alanında iş bulamadığını ifade eden Gençer, bunun hem gençler hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir kaynak kaybına dönüştüğünü dile getirdi. Gelişmiş sanayi ülkelerinin ortak özelliğinin güçlü mesleki eğitim sistemi olduğuna işaret eden Gençer, ara iş gücünün üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gençlerin sektörde kalmasını hedefliyoruz

Şener Gençer, plastik sektörüne yönelik eğitim veren meslek liseleri ile meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin mezuniyet sonrasında sektörde çalışmaya devam etmeleri için okul yönetimleriyle yakın iş birliği yürüttüklerini söyledi. İzmir ve Ege Bölgesi'nin plastik ve petrokimya üretiminde önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Gençer, Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojileri Bölümü öğrencilerini sektöre kazandırmayı öncelikli hedef olarak gördüklerini belirterek, "Bu gençlerimize gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

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