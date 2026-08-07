Hayvancılıkta çipli takip dönemi

Hayvancılıkta dijital takip dönemi başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) ilk kez Kars'ta uygulamaya alınacak. Yerli ve milli elektronik küpelerin pilot uygulamasının ardından sistemin aşamalı olarak Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

DOĞUMDAN SEVKİYATA

GEKİS kapsamında geliştirilen radyo frekansı (RFID) tabanlı elektronik kulak küpeleri, büyükbaş hayvanların kimlik bilgilerinin dijital ortamda güvenli şekilde tutulmasını sağlayacak. Hayvanların doğumundan işletme değişikliklerine, sevkiyatlarından aşılama ve sağlık kayıtlarına kadar tüm bilgiler elektronik ortamda anlık olarak takip edilebilecek.

KAYIT DIŞILIK AZALACAK

Yeni sistem, mevcut plastik kulak küpelerine göre daha güvenli bir altyapı sunuyor. Elektronik küpelerin kopyalanmasının ve başka hayvanlara aktarılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, kayıtların doğruluğunun artırılması ve hayvan hareketlerinin daha etkin izlenmesi amaçlanıyor. Böylece kayıt dışılığın azaltılması, hayvan kimlik bilgilerinin güvence altına alınması ve denetim süreçlerinin hızlandırılması bekleniyor.

UZAKTAN OKUMA

Elektronik okuyucular sayesinde hayvanlar tek tek yakalanmadan küpeler uzaktan okunabilecek. Yeni uygulama; yol kontrolleri, hayvan pazarları, işletmeler ve kesimhanelerde işlemleri hızlandırırken, salgın hastalıkların takibi ve kontrolünde de önemli avantajlar sunacak. Aynı zamanda destekleme ödemelerine esas kayıtların daha sağlıklı tutulmasına katkı verecek.

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