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Ekonomi
Türkiye'nin yeni enerji gücü rekor kırdı: Üretim 83 bin 300 varile ulaştı

Türkiye'nin yeni enerji gücü rekor kırdı: Üretim 83 bin 300 varile ulaştı

Seda Ekinci
13:00, 06/08/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Türkiye'nin yeni enerji gücü rekor kırdı: Üretim 83 bin 300 varile ulaştı

Türkiye'nin yerli enerji atağı hız kesmeden sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçen Gabar'da üretim rekor seviyeye ulaştı.2021 yılında başlayan üretim çalışmalarıyla sahadaki günlük petrol üretimi 83 bin 300 varile çıkarak Türkiye tarihinin önemli enerji başarılarından biri oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2021 yılında Şırnak’ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi. 


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2021 yılında Şırnak’ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.&nbsp;

Türkiye Petrolleri; Cudi-Gabar bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz, 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025 yılında Ağaçyurdu sahaları ile büyüttü. Üretimin her geçen gün arttığı Gabar’daki sahalar aracılığıyla 2021 yılından bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.


Türkiye Petrolleri; Cudi-Gabar bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz, 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025 yılında Ağaçyurdu sahaları ile büyüttü. Üretimin her geçen gün arttığı Gabar’daki sahalar aracılığıyla 2021 yılından bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.

Gabar'da tarihi rekor


Gabar’daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar’da gerçekleştirilen üretim, günlük 83 bin 300 varile ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar’da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye’nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar’da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak" dedi. 

Gabar'da tarihi rekorGabar’daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar’da gerçekleştirilen üretim, günlük 83 bin 300 varile ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar’da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye’nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar’da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak" dedi.&nbsp;

'Üretimi artıracağız'


Yeni sondajlarla, yeni keşiflerle üretimi artırmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

'Üretimi artıracağız' Yeni sondajlarla, yeni keşiflerle üretimi artırmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Başlıklar :Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanıAlparslan BayraktarGabar
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