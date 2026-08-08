Turkcell’den gençlere iş imkânı

Turkcell'in üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik işe alım programı "GNÇYTNK" sayıları binleri aşan öğrenciye iş kapısı açtı. Turkcell, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında eğitim gören lisans öğrencileri ile en fazla 2 yıllık iş deneyimi olan yeni mezunlara yönelik programa, Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamından 58 bin 36 kişi başvurdu.

BU YIL 252 GENÇ YETENEK İŞE ALINDI

Ocak ayında başlayan değerlendirme süreci sonunda seçilen 252 genç, tam ve yarı zamanlı programlarla Turkcell'de kariyerlerine başladı. Böylece şirket ekosistemine katılan genç yetenek sayısı 1836'ya ulaştı. Gençler, İstanbul'daki Turkcell Küçükyalı Plaza'da düzenlenen oryantasyon programında şirket yöneticileriyle bir araya gelerek, birbirlerini daha iyi tanıma imkanı buldu.

3 AY YOĞUN TEKNİK EĞİTİM VERİLİYOR

Ekosisteme bu yıl "GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi" programı da eklendi. Google Cloud ile yürütülen stratejik işbirliğinden hareketle tasarlanan ve veri merkezi alanında gençlerin yetiştirilmesini amaçlayan kamp kapsamında adaylara yaklaşık 3 ay yoğun teknik eğitim verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan elektrik, elektrik-elektronik, makine veya enerji mühendisliği bölümlerinin üçüncü sınıflarında eğitim gören öğrenciler, yarı zamanlı çalışma mülakatlarına alınarak, değerlendirme sürecine dahil edildi.

PROGRAMLA FIRSAT SUNUYORUZ

Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, GNÇYTNK ile gençlere iş fırsatı sunmanın yanı sıra potansiyellerini keşfedebilecekleri, yetkinliklerini geliştirebilecekleri ve fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir alan açtıklarını belirtti. Durdu, bu yıl Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamından başvuru almalarının, programın başarısının ve erişim gücünün kanıtı olduğunu vurguladı.

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