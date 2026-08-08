Ankara'nın en merkezi yerlerinden biriydi: Kızılay AVM kapandı

Haftada 4 gün çalışma modelinin ilk sonuçları açıklandı: Ortaya çıkan tablo ezber bozdu

Küresel iş dünyasında uzun süredir tartışılan "dört günlük çalışma haftası" modeline ilişkin en kapsamlı ve somut verilerden biri Dubai'den geldi. Dünya genelinde geleneksel çalışma alışkanlıklarını kökten değiştirmeye aday olan esnek mesai uygulamalarının devasa bir kamu yapılanmasındaki yansıması, dikkat çeken ilk sonuçlarla gün yüzüne çıktı. Dubai'de 10 binlerce personelin katılımıyla gerçekleştirilen tarihi denemeden elde edilen veriler, mesai saatlerinin kısalmasının devlet hizmetlerinde aksamaya yol açacağı yönündeki endişeleri boşa çıkarmakla kalmadı; aynı zamanda hem çalışan memnuniyetinde hem de kurumsal verimlilikte yeni bir dönemin kapılarını araladı.