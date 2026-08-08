Ankara'nın en merkezi yerlerinden biriydi: Kızılay AVM kapandı
Ankara'nın en merkezi noktalarından birinde Kızılay Meydanı'nda yer alan ve günlerdir sosyal medyada hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan ünlü Kızılay AVM'nin neden kapandığı ortaya çıktı.
Ankara'nın en işlek noktası Kızılay Meydanı'nda bulunan Kızılay AVM'de yenileme çalışması başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında alışveriş merkezi içinde bulunan iş yerleri boşaltıldı.
Bu kapsamda binanın dış cephesindeki dev marka tabelaları sökülürken, AVM çevresinde inşaat çalışmaları için güvenlik önlemi alındı.
Kızılay'dan yapılan açıklamada alışveriş merkezinde yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kızılay AVM'nin 2027 yılında yeniden ziyarete açılacağı belirtildi.
Öte yandan AVM önündeki metro çıkışı da çalışmalar kapsamında kapatıldı.
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