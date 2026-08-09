Suriye finansına 100 milyon dolar hibe

Projeyle temel finansal altyapının modernizasyonu, bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların destekleneceği kaydedilen açıklamada, Suriye Merkez Bankası ile Mali İstihbarat Birimi'nin operasyonel kapasitelerinin artırılacağı belirtildi. Suriye Merkez Bankası'nın temel bankacılık sistemi, bilgi teknolojisi ve siber güvenlik kapasitelerine de yatırım yapılacağı da aktarıldı. Projeyle yılda en az 15 milyon elektronik perakende ödeme işleminin gerçekleştirilmesinin sağlanmasının ve 150 bini kadın olmak üzere en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanmasının desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.