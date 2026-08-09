Suriye finansına 100 milyon dolar hibe
04:00, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
Suriye.
Dünya Bankası, Suriye'nin modern, güvenli ve dijitalleşmiş bir finans sektörünün temellerini oluşturmasını desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı.
Açıklamada, 14 yıl süren çatışmaların ardından Suriye'nin finans sektörünün hala küçük ölçekli, banka merkezli ve nakit kullanımına bağımlı olduğuna işaret edilerek, dijital ödeme altyapısının yetersizliği ile denetim ve finansal istikrar sistemlerindeki zorlukların işlem maliyetlerini artırdığı, finansmana erişimi engellediği ve ülkenin uluslararası finans kanallarıyla yeniden bağlantı kurmasını sınırlandırdığı ifade edildi.
MALİ KAPASİTE ARTACAK
- Projeyle temel finansal altyapının modernizasyonu, bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların destekleneceği kaydedilen açıklamada, Suriye Merkez Bankası ile Mali İstihbarat Birimi'nin operasyonel kapasitelerinin artırılacağı belirtildi. Suriye Merkez Bankası'nın temel bankacılık sistemi, bilgi teknolojisi ve siber güvenlik kapasitelerine de yatırım yapılacağı da aktarıldı. Projeyle yılda en az 15 milyon elektronik perakende ödeme işleminin gerçekleştirilmesinin sağlanmasının ve 150 bini kadın olmak üzere en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanmasının desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.
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