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Ekonomi
Yeşil dönüşüme 70 milyar dolar

Yeşil dönüşüme 70 milyar dolar

04:00, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yeşil dönüşüme 70 milyar dolar
Mehmet Fatih Kacır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2053 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda 4 stratejik sektörde yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Kacır, "Çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için Ar-Ge ile Ür-Ge planları yaptık. Sadece 4 sektör için 70 milyar dolara kadar yatırımdan bahsediyoruz" dedi.

Sıfır Atık Vakfı ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan 'Kutuplarda Sıfır Atık' kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Eser, Arktik ve Antarktika bölgelerinde iklim değişikliği, çevre kirliliği ve sıfır atık yaklaşımını bilimsel veriler ışığında ele alan kapsamlı bir başvuru kaynağı olarak bilim dünyasına sunuldu. Lansman; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy’un katılımıyla önceki gün gerçekleştirildi.

8,3 MİLYAR LİRALIK PROJE HAYATA GEÇTİ

Kacır, "Türkiye olarak 2053 Net Sıfır hedeflerini hayata geçirme çabasındayız. Bunun için öncelikli sektörlerimizin yol haritalarını ortaya koyduk. Olağan şüpheliler dediğimiz sektörlerin hedeflerine nasıl ilerleyeceğini; çelik, alüminyum, çimento, gübre sektörleri için tek tek hazırladık. Ar-Ge ve Ür-Ge planları yaptık ve bir de mali yaklaşım var. Sadece bu 4 sektör için 70 milyar dolara kadar yatırımdan bahsediyoruz 2053'e kadar" ifadelerini kullandı. Sıfır Atık ve Yeşil Dönüşüm projelerini önceliklendirdiklerini belirten Kacır, "Türkiye’deki 26 kalkınma ajansının tüm hedefi, yerel kalkınmayı hızlandıracak yatırımları hayata geçirmek. Özellikle sıfır atık ve yeşil dönüşüm projelerini son dönemde önceliklendiriyoruz. 161 projeye 913 milyon lira destek sağladık. 1,7 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Yeşil dönüşümde 787 projeye 4,9 milyar lira katkı verdik. 8,3 milyar liralık projenin hayata geçmesini sağladık" diye konuştu.

Uluslararası iş birliğine katkı

Kacır, halihazırda uluslararası kurumlarla iş birliği projelerini hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Bunlardan birisi Yeşil Sanayi Projesi. Bütçesi 450 milyon dolar. KOSGEB ile 250 milyon dolar bütçeyle KOBİ’lerin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi, bir diğer alt proje de sanayide döngüsel ekonomi" dedi.


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Başlıklar :Yeşil DönüşümEkonomiyatırım
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