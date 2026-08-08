Milyonlarca mirasçıyı ilgilendiren karar: Tapu satışında oyunun kuralları sil baştan değişiyor
Yıllar süren mahkemeler, bitmek bilmeyen anlaşmazlıklar ve miras paylaşımlarındaki kör düğümler artık tarihe karışıyor. Yargı sistemini rahatlatmak ve adaletin tesisini hızlandırmak amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, gayrimenkul tasfiyelerinde tüm ezberleri bozmaya hazırlanıyor. Yürürlüğe girmesi beklenen bu köklü değişiklikle birlikte, miras kalan ev ve arsaların elden çıkarılmasında ilk hak sahipliği tamamen değişirken, kötü niyetli girişimlerin önüne geçecek çok sıkı tedbirler devreye sokuluyor.
Yargı süreçlerini hızlandırmayı ve miras anlaşmazlıklarını daha adil bir zeminde çözmeyi hedefleyen yeni hukuki düzenlemeler yolda. Özellikle birden fazla kişiye intikal eden ev, arsa ve benzeri gayrimenkullerin elden çıkarılması sürecinde uygulanan ortaklığın giderilmesi davalarında ezber bozan bir sisteme geçilmeye hazırlanılıyor.
İlk ihalede yabancıya kapılar kapanıyor
Hazırlık aşamasındaki yeni yasal düzenlemeyle birlikte, miras kalan taşınmazların satışında ilk aşamanın doğrudan genel katılıma açık olması uygulaması tarihe karışıyor. Yeni sistem, taşınmaz üzerinde halihazırda pay sahibi olan mirasçıları satış sürecinde en avantajlı konuma yerleştiriyor.
Bu doğrultuda, miras yoluyla geçen gayrimenkuller için düzenlenecek ilk açık artırmanın yalnızca malik statüsündeki mirasçılar arasında yapılması planlanıyor. Böylelikle ortak malların öncelikle aile içinde kalmasına imkan tanınırken, ortaklığın sonlandırılması aşamasında yaşanan pek çok krizin de önüne geçilmesi hedefleniyor.
Alıcı çıkmazsa ikinci aşama devreye girecek
Mirasçıların kendi aralarında anlaşamaması veya taşınmazı satın almaya niyetli olmaması durumunda ise sürecin tıkanmaması için alternatif bir yol izlenecek. İlk açık artırmada maliklerden herhangi bir teklif gelmezse, satış işlemleri derhal ikinci aşamaya taşınacak.
Yalnızca bu ikinci ihale aşamasında açık artırma genel katılıma, yani dışarıdan alıcılara açılacak. Bu kademeli formül sayesinde hem mevcut hak sahiplerine ilk fırsat tanınmış olacak hem de sonuçsuz kalan durumlarda geniş bir alıcı kitlesi sürece dahil edilerek satışın tamamlanması güvence altına alınacak.
Suistimalleri önleyecek teminat zorunluluğu
Planlanan düzenlemenin ihale güvenliğini ilgilendiren en çarpıcı başlıklarından birini ise satışa katılım şartlarına getirilen yeni kriterler oluşturuyor. Yeni dönemde, açık artırmaya iştirak etmek isteyenlerin taşınmaz için belirlenen muhammen bedelin yüzde 10'u oranında nakit teminat yatırması mecburi kılınıyor.
Nakit teminat şartıyla birlikte, ihaleyi sabote etmeye yönelik kötü niyetli girişimlerin ve satış sürecini uzatan çeşitli suistimallerin kesin olarak engellenmesi amaçlanıyor. Yeni sistem yasalaştığı takdirde, miras kalan mülklerin tasfiyesi baştan sona çok daha kontrollü, hızlı ve şeffaf bir işleyişe kavuşacak.
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