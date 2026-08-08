Haftada 4 gün çalışma modelinin ilk sonuçları açıklandı: Ortaya çıkan tablo ezber bozdu

İki farklı esnek mesai modeli

Bu yıl kapsamı daha da genişletilerek 49 kamu kurumundan 24 bini aşkın personelin dahil edildiği programda, yaz dönemi boyunca kurumlara iki farklı çalışma esnekliği sunuldu. Kamu hizmetlerinde kalitenin korunup korunamayacağının ölçüldüğü bu süreçte uygulanan ilk modelde, mesai saatleri pazartesiden perşembeye kadar günde 7 saat, cuma günleri ise 4,5 saat olarak düzenlendi. İkinci seçenekte ise çalışanlar pazartesi ve perşembe günleri arası 8 saat mesai yaparak cuma gününü tamamen tatil ilan etme şansı buldu. Böylece haftada yalnızca dört gün işe gidilen yepyeni bir çalışma düzeni başarıyla test edilmiş oldu.