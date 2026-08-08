Haftada 4 gün çalışma modelinin ilk sonuçları açıklandı: Ortaya çıkan tablo ezber bozdu
Küresel iş dünyasında uzun süredir tartışılan "dört günlük çalışma haftası" modeline ilişkin en kapsamlı ve somut verilerden biri Dubai'den geldi. Dünya genelinde geleneksel çalışma alışkanlıklarını kökten değiştirmeye aday olan esnek mesai uygulamalarının devasa bir kamu yapılanmasındaki yansıması, dikkat çeken ilk sonuçlarla gün yüzüne çıktı. Dubai'de 10 binlerce personelin katılımıyla gerçekleştirilen tarihi denemeden elde edilen veriler, mesai saatlerinin kısalmasının devlet hizmetlerinde aksamaya yol açacağı yönündeki endişeleri boşa çıkarmakla kalmadı; aynı zamanda hem çalışan memnuniyetinde hem de kurumsal verimlilikte yeni bir dönemin kapılarını araladı.
Dubai'de kamu sektörü çalışanları için hayata geçirilen 4 günlük çalışma haftası uygulamasının ilk sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Dubai Hükümeti İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ikinci kez hayata geçirilen "Esnek Yazımız" (Our Flexible Summer) adlı programa katılan 10 binlerce çalışan, yeni sistemin hem iş-yaşam dengesine hem de genel verimliliğe önemli katkılar sunduğunu ortaya koydu.
İki farklı esnek mesai modeli
Bu yıl kapsamı daha da genişletilerek 49 kamu kurumundan 24 bini aşkın personelin dahil edildiği programda, yaz dönemi boyunca kurumlara iki farklı çalışma esnekliği sunuldu. Kamu hizmetlerinde kalitenin korunup korunamayacağının ölçüldüğü bu süreçte uygulanan ilk modelde, mesai saatleri pazartesiden perşembeye kadar günde 7 saat, cuma günleri ise 4,5 saat olarak düzenlendi. İkinci seçenekte ise çalışanlar pazartesi ve perşembe günleri arası 8 saat mesai yaparak cuma gününü tamamen tatil ilan etme şansı buldu. Böylece haftada yalnızca dört gün işe gidilen yepyeni bir çalışma düzeni başarıyla test edilmiş oldu.
Verimlilikte kayıp yok, memnuniyet zirvede
Programın ardından çalışanlar ve yöneticilerle gerçekleştirilen anketlerin ön sonuçları, esnek mesainin beklentilerin ötesinde bir başarı yakaladığını kanıtladı. Araştırma verilerine göre katılımcıların yüzde 98'i bu yeni uygulamadan son derece memnun kaldığını ifade etti.
Esnek mesai tartışmalarının merkezinde yer alan performans konusunda da çarpıcı sonuçlar elde edildi; çalışanların yüzde 97'si kişisel verimliliklerinde hiçbir düşüş yaşanmadığını vurgularken, yüzde 96'lık bir kesim de sunulan kamu hizmetlerinin alıştıkları kalite ve etkinlikte kesintisiz devam ettiğinin altını çizdi.
Kurumsal performans ve motivasyona doğrudan etki
Elde edilen verileri değerlendiren Dubai Hükümeti İnsan Kaynakları Departmanı Genel Müdürü Mutaaddith Al Sarik, sonuçların esnek çalışma saatlerinin performansı düşürmek bir yana dursun, aksine daha da güçlendirdiğini dile getirdi. Sarik, personele sağlanan bu alanın yenilikçilik ve üretkenlik için daha fazla fırsat yarattığını, çalışana yapılan bu yatırımın kurumların genel hizmet kalitesine doğrudan yansıdığını belirtti. Uygulamanın yalnızca saatleri esnetmekle kalmayıp personel motivasyonunu, bağlılığını ve iş-yaşam dengesini derinden iyileştirdiğini vurgulayan yetkililer, ortaya çıkan bu olumlu tablonun ardından Dubai'nin esnek mesai modellerini gelecekte de geliştirerek sürdüreceğini açıkladı.
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